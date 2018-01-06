Барнаульский хоккеист в составе сборной России завоевал Кубок мира
Иван Переверзев забил две решающие шайбы в трёх матчах международного турнира.
Розыгрыш Кубка мира по университетскому хоккею проходил с 2-5 января в словацком городе Банска Быстрица, сообщает пресс-служба крайспорта.
В международном турнире приняли участие три крупнейшие сборные студенческих лиг США, Европы и России.
В составе сборной России вошел 21-летний нападающий команды «Динамо-Алтай», студент Алтайского государственного технического университета Иван Переверзев.
Иван принял участие во всех трёх матчах сборной России и забил два гола в ворота сборной США.
В первом матче российские хоккеисты в упорной борьбе одержали победу над европейской сборной (European University Hockey League) со счётом 4:2. Затем разгроми сборную США (American Collegiate Hockey Association) со счётом 7:0. А в финале россияне опять встретились с американской сборной и одержали победу со счётом 6:1.
Студенческая сборная России завоевала Кубок мира по университетскому хоккею и возвращается на родину с золотыми медалями.
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