Барнаульский спортсмен стал третьим на этапе Кубка России по ледолазанию

Шестое место в соревнованиях занял брат Дмитрия Гребенникова

«Бронзу» взял барнаульский спортсмен Дмитрий Гребенников на пятом этапе кубка России по ледолазанию в дисциплине «трудность», который прошел в Тюмени.

В соревнованиях приняли участие почти 90 спортсменов, в том числе двое ледолазов из Барнаула – братья Гребенниковы. Они вышли в финал, но в тройке лидеров оказался Дмитрий. Его брат Антон занял шестое место.

«Золото» досталось спортсмену из Карелии Алексею Маршалову, «серебро» – Николай Кузовлев из Тюмени.