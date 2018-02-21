Барнаульский спортсмен стал третьим на этапе Кубка России по ледолазанию

Шестое место в соревнованиях занял брат Дмитрия Гребенникова
«Бронзу» взял барнаульский спортсмен Дмитрий Гребенников на пятом этапе кубка России по ледолазанию в дисциплине «трудность», который прошел в Тюмени.
В соревнованиях приняли участие почти 90 спортсменов, в том числе двое ледолазов из Барнаула – братья Гребенниковы. Они вышли в финал, но в тройке лидеров оказался Дмитрий. Его брат Антон занял шестое место.
«Золото» досталось спортсмену из Карелии Алексею Маршалову, «серебро» – Николай Кузовлев из Тюмени.
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