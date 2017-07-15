Барнаульский «Университет» начнет подготовку к новому сезону 17 июля

Александр
Автор: Александр Июль 15, 2017 01:45

Барнаульский «Университет» начнет подготовку к новому сезону 17 июля

Барнаульский "Университет" начнет подготовку к новому сезону 17 июля

В конце августа наша команда сыграет в Кубке России

Волейбольная команду «Университет» начнет подготовку к старту нового сезона уже с 17 июля. Как сообщает «Алтайский спорт» со ссылкой на главного тренера Ивана Воронкова, первые сборы, посвящённые общефизической подготовке, состоятся на барнаульском стадионе «Лабиринт» с 17 по 31 июля, далее  тренировки – уже игровые – продолжатся в спорткомплексе «Победа».

Стартовые матчи сезона наша команда проведёт в Белогорье  в рамках Кубка России с 27 августа по 3 сентября. Чемпионат России в  высшей лиге «А» «Университет» начнёт поединками на своей площадке 16-17 сентября.

Отметим, что по итогам прошлого года барнаульский коллектив занял второе место в чемпионате России Высшей Лиги «А».

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Александр
Автор: Александр Июль 15, 2017 01:45
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