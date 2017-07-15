Барнаульский «Университет» начнет подготовку к новому сезону 17 июля

В конце августа наша команда сыграет в Кубке России
Волейбольная команду «Университет» начнет подготовку к старту нового сезона уже с 17 июля. Как сообщает «Алтайский спорт» со ссылкой на главного тренера Ивана Воронкова, первые сборы, посвящённые общефизической подготовке, состоятся на барнаульском стадионе «Лабиринт» с 17 по 31 июля, далее тренировки – уже игровые – продолжатся в спорткомплексе «Победа».
Стартовые матчи сезона наша команда проведёт в Белогорье в рамках Кубка России с 27 августа по 3 сентября. Чемпионат России в высшей лиге «А» «Университет» начнёт поединками на своей площадке 16-17 сентября.
Отметим, что по итогам прошлого года барнаульский коллектив занял второе место в чемпионате России Высшей Лиги «А».
Читайте также
- Алтайский волейбольный клуб «Университет» на чемпионате России сыграет с командой «Трансгаз-Ставрополь» 0 26.Ноя
- Спортивно-музыкальный фестиваль Quiksilver New Star Camp пройдет в Сочи 0 28.Мар
- Трансляция матча Россия-Мексика состоится 24 июня на территории ТЦ «Арена» 0 23.Июн
- На старт! Внимание! Полетели! 2 23.Авг
- Барнаульцев все лето будут бесплатно приучать к массовым тренировкам 0 30.Май
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
-
Толик
Спасибо!Читать статью
-
Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
-
Настя Маркова
Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?Читать статью
-
кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий