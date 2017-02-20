Барнаульский «Университет» поделил очки с лидером чемпионата из Ярославля
Команда Ивана Воронкова продолжает находиться на четвертом месте в таблице
Барнаульский клуб «Университет» взял три очка в двух домашних матчах чемпионата Высшей Лиги «А» с лидером «Ярославичем». Игры прошли 18 и 19 февраля в СК «Победа» в Барнауле.
В первом круге в Ярославле «студенты» сумели обыграть главных фаворитов первенства и увезти три очка. Команда Ивана Воронкова набрала хороший ход: неделю назад «Университет» сумел обменяться победами с «МГТУ», идущим в первой тройке чемпионата.
Барнаульская команда с самым маленьким бюджетом в Лиге продолжает не признавать авторитетов. Вот и в первом матче с гостями из Ярославля подопечные Ивана Воронкова уверенно взяли первую партию. Казалось, что «студенты» показывали свою лучшую игру в сезоне. Удавалось практически все: несколькими эйсами подряд отметился Иван Валеев, работал уверенно первый темп атаки и блок. В доигровке и приеме игроки «Университета» были лучше грозного соперника, выступавшего еще недавно в Суперлиге. В итоге «студенты» просто уничтожили с разгромным счетом – 3-0 – «Ярославич» и укрепили свою позицию на четвертом месте в чемпионате.
Во втором матче все случилось с точностью до наоборот. Уже гости были сильнее наших игроков во всех компонентах. При переполненных трибунах СК «Победа» ярославцы доказали, что не случайно находятся на вершине чемпионата и рвутся обратно в Суперлигу. В итоге поражение 0-3 для «Университета», что не является катастрофой. Три очка в матчах против грозной команды — отличный результат.
Впереди у «студентов» выезд к «Прикамью», идущему на второй строчке. Отметим, что в первом круге дома «Университет» дважды проиграл пермякам 3-1. Игры пройдут 25 и 26 февраля.
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