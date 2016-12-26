Барнаульский «Университет» потерпел два поражения подряд на выезде

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 10:45

Барнаульский «Университет» потерпел два поражения подряд на выезде

Барнаульский "Университет" потерпел два поражения подряд на выезде

Волейбольный клуб сыграет следующие матчи уже в 2017 году

Волейбольный клуб «Университет» в рамках Высшей лиги «А» потерпел два поражения на выезде от одной из самых слабых команд чемпионата – «Спортакадемии-ВРЗ».

В первом матче, который прошел 24 декабря, подопечные Ивана Воронкова уступили хозяевам без всяких шансов. Игра завершилась со счетом 3-0. По похожему сценарию «студенты» проводили и предыдущие выездные встречи против «Академии-Казань». Тогда наша команда тоже проиграла в первом матче, но сумела взять реванш во второй игре.

В повторной встрече со «Спортакадемией-ВРЗ» «Университет» уверенно взял две первые партии. Казалось, «студенты» смогут закончить великолепный для себя год на хорошей ноте. Однако все вышло иначе: хозяева показали, что могут вытаскивать самые безнадежные матчи. В итоге игроки «Спортакадемии» сравняли счет, а потом и выиграли на тай-брейке.

Свои следующие матчи барнаульские волейболисты проведут 7 и 8 января дома против «Локомотив-Изумруда» из Екатеринбурга. Сейчас наша команда занимает шестую строчку в чемпионате. От лидера – «МГТУ» – нашу команду отделяют всего 4 очка.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 10:45
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