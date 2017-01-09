Барнаульский «Университет» успешно завершил первый круг чемпионата

Команда Ивана Воронкова дважды разгромила соперника из Екатеринбурга

Волейболисты барнаульского клуба «Университет» на своей площадке в рамках последнего тура первого круга чемпионата России Высшей лиги «А» дважды разгромили екатеринбургский «Локомотив-Изумруд».

Перед игрой команда Ивана Воронкова провела два тура на выезде, где потерпела три поражения в четырех встречах. Ближайшие два тура «студенты» должны были провести на своем паркете, а значит, должны брать максимальное количество очков.

Уральский «Локомотив-Изумруд» находился на соседней строчке с «Университетом» перед очной встречей. Однако игра показала, что у команд разный уровень. Барнаульцы играли очень уверенно. В первом сете хозяева вели 8-1, во втором – 8-2. В третьей партии «Локомотив-Изумруд» сумел навязать борьбу. Однако «студенты» сумели довести встречу до разгромного счета – 3-0 (25-16, 25-10, 25-20).

По похожему сценарию прошла и вторая встреча. «Университет» без видимых проблем выиграл первые две партии. В третьей гости сумели навязать борьбу, однако наш нападающий Иван Валеев сумел вколотить победный мяч. Как итог — вторая уверенная победа со счетом 3-0.

Таким образом, команда Ивана Воронкова успешно завершила первый круг. «Студенты» после 22 игр идут на четвертой строчке в чемпионате, хотя перед началом сезона задача была сохранить прописку в Высшей лиге «А». Уже 14 и 15 января «Университет» проведет один из самых важных матчей сезона. В гости в Барнаул приедет махачкалинский «Дагестан», который находится на пятом месте.