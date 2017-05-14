Барнаульское «Динамо» дома переиграло иркутский «Зенит»

Бело-голубые продолжают борьбу за чемпионский титул и выход в ФНЛ

Барнаульская команда «Динамо» в предпоследнем домашнем матче сезона на своем поле обыграла иркутский «Зенит» со счетом 2-1. Несмотря на то, что наш соперник — аутсайдер зоны «Восток», матч вышел для бело-голубых очень сложным. Уже после первого тайма «Динамо» проигрывало со счётом 0-1. Гол на 31-й минуте забил Иван Хлебородов</strong>.

Сравнять счет удалось в начале второго тайма, когда Виктор Липин оказался расторопнее всех в штрафной площади соперника и точным ударом отправил мяч в ворота гостей. На 55-й минуте за фол на Иване Старкове судья назначил одиннадцатиметровый удар. Пенальти реализовал сам пострадавший – 2-1.

Таким образом, наша команда сохраняет вторую строчку в чемпионате и отстает от лидера — «Читы» — на шесть очков. Заключительный домашний матч сезона «Динамо» проведёт 14 мая как раз против лидера. Начало игры в 17-00.