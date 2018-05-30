Барнаульское «Динамо» лишилось шансов занять первое место турнирной таблицы

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Еженедельник «Аргументы и Факты» № 20 16/05/2018

Барнаульское «Динамо» в понедельник, 14 мая, на выезде провело очередной матч и окончательно лишилось шансов занять первое место турнирной таблицы.

Игра с командой «Смена» состоялась в Хабаровске, а не в Комсомольске-на-Амуре, как это должно было быть. Дело в том, что домашний стадион нашего соперника – «Металлург» – не соответствует нормам безопасности.

Ладно, это можно было пережить, но то, как начался сам матч – оказалось сложно. Номинальные хозяева распечатали ворота «Динамо» уже на четвёртой минуте! Виталий Ян воспользовался неразберихой в нашей штрафной и отправил мяч в сетку – 1:0. Вскоре уже наш Александр Худяков каким-то чудом сравнял результат, и это позволило продолжить борьбу на одном уровне.

План испортил Денис Чудояков: за полчаса он умудрился получить две жёлтые карточки и был отправлен вон с поля. Конечно же, это был отличный подарок «Смене», и в середине второго тайма комсомольчане опять вышли вперед – 2:1.

Надо отдать должное нашим футболистам, которые даже оставшись вдесятером создали несколько опасных моментов, но сил реализовать их уже не хватило. Хотя с другой стороны и к своим воротам они больше соперника не подпустили. Неплохо сыграл голкипер Богдан Карюкин.

Эта встреча так и завершилась со счётом 2:1. «Динамо» сохранило за собой второе место турнирной таблицы (26 очков), а это значит, что шансов подняться выше уже нет, даже в случае победы в оставшихся двух матчах. Так, 17 мая в Южно-Сахалинске состоится игра с «Сахалином», а 27 мая в Барнауле наша команда закроет сезон встречей с омским «Иртышом».

Кстати, именно наш ближайший соперник – «Сахалин» уже досрочно оформил чемпионство, с чем его и поздравляем. Впрочем, заявку на участие в ФНЛ он не подал, а значит, есть шанс сыграть с ним уже в следующем сезоне.