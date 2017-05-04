Барнаульское «Динамо» на выезде уверенно разгромило «Зенит»

Наша команда продолжает борьбу за выход в ФНЛ

Барнаульское «Динамо» в рамках очередного тура чемпионата России второго дивизиона зоны «Восток» на выезде обыграло иркутский «Зенит» со счетом 0-3.

Наша команда забила аутсайдеру чемпионата уже в первом тайме: на 27-й минуте отличился Иван Старков. На 62-й минуте Виктор Липин удвоил преимущество команды, а через несколько минут оформил дубль.

Бело-голубые продолжают борьбу за чемпионский титул и выход в ФНЛ. Однако отставание динамовцев от лидирующей «Читы» также составляет шесть очков. Лидер «Востока» «Чита» дома обыграла омский «Иртыш» – 1-0, а «Сахалин» сыграл вничью – 3-3 – со «Сменой».

Свой следующий матч «Динамо» проведет в Барнауле 11 мая против иркутского «Зенита». До конца чемпионата осталось провести всего пять туров.

«Конечно, итогом завершившегося матча я доволен – и результатом, и самой игрой, несмотря на холодную и сырую погоду, а также тяжелое поле. В любом случае практически всё, что мы задумывали, у нас получилось», — прокомментировал результат наставник «Динамо» Сергей Шишкин.