Барнаульское «Динамо» назвало имя главного тренера на следующий сезон

Свой пост сохранил действующий наставник Сергей Шишкин
Барнаульские футбольный клуб «Динамо» сообщил, что с главным тренером команды Сергеем Шишкиным заключен новый однолетний контракт.
Отметим, что специалист возглавил сине-белых в июле прошлого года и, в дебютный для себя сезон, завоевал с командой серебряные медали группы «Восток» Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ.
Наша команда начнет сезон матчем 1/64 финала Кубка России, в котором 1 августа встретится c омским «Иртышом». 1-ый тур Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ группы «Восток», который пройдет 6 августа наша команда пропустит, а уже 8 августа дома в рамках 2-го тура примет дома омский «Иртыш».
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Комментарии
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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Настя Маркова
Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?Читать статью
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кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
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