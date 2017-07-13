Барнаульское «Динамо» назвало имя главного тренера на следующий сезон

Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 21:45

Барнаульское «Динамо» назвало имя главного тренера на следующий сезон

Барнаульское "Динамо" назвало имя главного тренера на следующий сезон

Свой пост сохранил действующий наставник Сергей Шишкин

Барнаульские футбольный клуб «Динамо» сообщил, что с главным тренером команды Сергеем  Шишкиным заключен новый однолетний контракт.

Отметим, что специалист возглавил сине-белых в июле прошлого года и, в дебютный для себя сезон, завоевал с командой серебряные медали группы «Восток» Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ.

Наша команда начнет сезон матчем 1/64 финала Кубка России, в котором 1 августа встретится c омским «Иртышом». 1-ый тур Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ группы «Восток», который пройдет 6 августа наша команда пропустит, а уже 8 августа дома в рамках 2-го тура примет дома омский «Иртыш».

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Александр
Автор: Александр Июль 13, 2017 21:45
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