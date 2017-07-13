Барнаульское «Динамо» назвало имя главного тренера на следующий сезон

Свой пост сохранил действующий наставник Сергей Шишкин

Барнаульские футбольный клуб «Динамо» сообщил, что с главным тренером команды Сергеем Шишкиным заключен новый однолетний контракт.

Отметим, что специалист возглавил сине-белых в июле прошлого года и, в дебютный для себя сезон, завоевал с командой серебряные медали группы «Восток» Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ.

Наша команда начнет сезон матчем 1/64 финала Кубка России, в котором 1 августа встретится c омским «Иртышом». 1-ый тур Первенства России по футболу среди команд футбольных клубов ПФЛ группы «Восток», который пройдет 6 августа наша команда пропустит, а уже 8 августа дома в рамках 2-го тура примет дома омский «Иртыш».