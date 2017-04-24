Барнаульское «Динамо» обыграло «Смену» и закрепилось на втором месте

Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2017 11:45

Барнаульское «Динамо» обыграло «Смену» и закрепилось на втором месте

Барнаульское "Динамо" обыграло "Смену" и закрепилось на втором месте

30 апреля наша команда встретится с «Читой»

Барнаульское «Динамо» в рамках очередного тура чемпионата России среди команд второго дивизиона зоны «Восток» на своем поле в воскресенье, 23 апреля, обыграло «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

Игра завершилась со счетом 1-0 в пользу нашей команды. Именно с таким счетом в первом матче 2017 года, который состоялся 20 апреля, была побеждена команда «Сахалин». Единственный гол во втором тайме с подачи Константина Погребана забил Владимир Завьялов.

Отметим, что наша команда после игры со «Сменой» продолжает занимать второе место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Столько же у «Сахалина». Лидирует с 28 очками команда «Чита», являющаяся главным фаворитом чемпионата.

Свой следующий матч подопечные Сергея Шишкина проведут 30 апреля на выезде против «Читы». Возможно, именно эта игра станет решающей в борьбе за чемпионский титул.

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Автор: Александр Апрель 24, 2017 11:45
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