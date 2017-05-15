Барнаульское «Динамо» проиграло «Чите» и лишилось шансов на выход в ФНЛ

Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 20:45

Барнаульское «Динамо» проиграло «Чите» и лишилось шансов на выход в ФНЛ

Барнаульское "Динамо" проиграло "Чите" и лишилось шансов на выход в ФНЛ

Наша команда и в этом сезоне не стала чемпионом

Фото: «Рива-спорт»

Футболисты барнаульского «Динамо» в воскресенье, 14 мая, в рамках очередного тура второго дивизиона зоны «Восток» на своем поле уступили «Чите». После этого соперник обеспечил себе досрочный выход в ФНЛ, а наша команда в очередной раз осталась без золота.

Бело-голубые вышли вперед уже на четвертой минуте, когда гол со штрафного забил полузащитник Константин Погребан. После этого наши соперники увеличили напор на ворота барнаульцев. Так, на 31-й минуте Андрей Разборов сделал прострел в район одиннадцатиметровой отметки, где Алмаз Фатихов в касание переправил мяч в ворота «Динамо». Однако спустя несколько минут Василий Панев вывел свою команду вперед. Во втором тайме «Чита» отличилась еще один раз. Гол на счету барнаульского воспитанника Артема Яркина. Этот гол стал победным и вывел «Читу» в ФНЛ.

Забайкальская команда уверенно выиграла чемпионат второго дивизиона зоны «Восток». Что касается нашей команды, то за три тура до конца первенства она сохраняет второе место. Однако перед началом сезона задача стояла стать чемпионами.

Заключительные матчи первенства динамовцы проведут на выезде: 21 мая они сыграют в Комсомольске-на-Амуре со «Сменой», 24 мая – с «Сахалином» и 31 мая – с омским «Иртышом».

 

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Александр
Автор: Александр Май 15, 2017 20:45
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