Барнаульское «Динамо» провалило начало сезона и вылетело из Кубка России

Александр
Автор: Александр Август 2, 2017 11:45

Барнаульское «Динамо» провалило начало сезона и вылетело из Кубка России

Барнаульское "Динамо" провалило начало сезона и вылетело из Кубка России

Наша команда упустила шанс принять дома «Томь»

Барнаульское «Динамо» упустило шанс выйти в 1/32 финала розыгрыша Кубка России и проиграло в первом матче сезона омскому «Иртышу» на выезде со счетом 2-3. Отметим, что изначально руководство алтайского коллектива ставило задачу привезти команду Премьер-Лиги.

При этом, в случае положительного исхода, бело-голубые должны были в следующем раунде принять участника ФНЛ «Томь». В прошлом году на стадии 1/32 финала динамовцы встречались с красноярским «Енисеем», который на тот момент возглавлял легенда российского футбола Андрей Тихонов. Тогда посмотреть на многократного чемпиона в составе московского «Спартака» пришло около 10 тысяч человек в Барнауле, а Тихонов раздавал автографы более 10 минут.

Однако подобного в этом году уже не произойдет. «Иртыш» выиграл со счетом 3-2 у барнаульского «Динамо» и идет дальше в чемпионате. Дублем в составе хозяев отметился новичок команды Сергей Буланов. Победный мяч на счету Станислава Юдова. В составе «Динамо» голы на счету Виктора Липина.

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Александр
Автор: Александр Август 2, 2017 11:45
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