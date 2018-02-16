Барнаульскую футболистку вызвали в женскую сборную России

Девушка примет участие в международном турнире «Algarve Cup»

Футболистку барнаульского клуба Полину Снигиреву пригласили в резервный состав женской сборной России для участия в международном турнире в Португалии. 19-летняя спортсменка уже отправилась в столицу для оформления шенгенской визы.

«Алтайский спорт» назвал этот случай уникальным, поскольку игрока редко вызывают напрямую не из элитного дивизиона.

Полина играет на позиции центрального защитника в женской команде «Алтай». В спортшколе им. А. Смертина она занимается с ее основания (2007 г.). В 2017 году стала капитаном команды.

Отметим, что турнир «Algarve Cup», который пройдет с 26 февраля по 8 марта, является одним из этапов подготовки российской сборной к отборочным матчам ЧМ-2019. У девушки также есть шанс выступать за студенческую сборную России и женскую сборную страны по пляжному футболу.