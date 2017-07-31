Барнаульцев приглашают на общую тренировку для установления рекорда России

Чтобы зафиксировать рекорд, на тренировку должны прийти более трех тысяч человек
Жителей Барнаула приглашают на масштабную городскую тренировку, которая состоится 13 августа в 19:00 на главном футбольном поле Парка спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в). Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Это будет уже третья подобная тренировка. Организаторы в этом году ставят перед собой цель установить рекорд России. Для этого нужно, чтобы на тренировку пришли более трех тысяч человек. Приглашают всех неравнодушных барнаульцев. Занятия будут вести профессиональные тренеры.
Также в этот день в 16:00 в парке пройдет большой спортивный праздник и городские соревнования по различным видам спорта, где сможет поучаствовать каждый.
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Нурбек
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Софья
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Екатерина Г
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