Барнаульцев все лето будут бесплатно приучать к массовым тренировкам

Тренировки начнутся с 4 июня и продолжатся до 31 августа



Специальные инструкторы все лето будут проводить бесплатные тренировки в барнаульском Парке спорта, где 30 мая пройдет презентация программы здорового образа жизни.

Как сообщает управление по спорту и молодежной политике Алтайского края, непосредственно тренировки начнутся с 4 июня и продолжатся до 31 августа. Отмечается, что их будут проводить профессиональные тренеры в современном динамичном формате с музыкальным сопровождением, видео- и фотоотчётами.

Программа предоставляет каждому участнику мотивационно-бонусную программу, по итогам которой партнёры проекта вручат призы за лучшие результаты, наиболее частое посещение тренировок и выполнение норм ГТО. Базовыми направлениями программы станут Crossfit, функциональный тренинг, WorkOut , экстрим-спорт, Social dance, ГТО, бокс. Время каждой тренировки – 60 минут.

График тренировок на неделю:

вторник, 19.30 – Crossfit и Fitbox;

среда, 19.30 – Social dance и WorkOut;

четверг, 19.30 – Crosstraining;

воскресенье, 19.00 – функциональный тренинг, мастер-класс по экстрим-спорту и подготовка к сдаче норм ГТО.