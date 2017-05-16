Барнаульцы 20 мая смогут бесплатно посетить бассейны и тренажерные залы

Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 17:45

Барнаульцы 20 мая смогут бесплатно посетить бассейны и тренажерные залы

Барнаульцы 20 мая смогут бесплатно посетить бассейны и тренажерные залы

Занятия пройдут на площадке парка спорта имени Алексея Смертина

Министерство спорта Российской Федерации объявило 20 мая днём официального открытия летнего спортивного сезона. По всей стране пройдут крупные спортивно-массовые мероприятия.

В Барнауле площадки будут организованы в парке спорта Алексея Смертина. Так, чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков проведёт «Зарядку с чемпионом»</strong>.

 

Как сообщает управление по спорту и молодежной политике Алтайского края, в частности, состоятся соревнования по пляжному волейболу, баскетболу, чирлидингу. Также на территории парка и стадиона СДЮШОР Алексея Смертина будут организованы показательные выступления на турниках, на скейтбордах и велосипедах.

Зарядку для всех желающих проведёт чемпион мира и рекордсмен России в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, который затем даст обратный отсчёт старту финальных состязаний летних олимпиад сельских спортсменов и городов Алтайского края.

Кроме того, в этот день стартует акция, которая впредь будет ежегодной. Так, жители края смогут бесплатно посетить крупные спортивные объекты и фитнес-клубы. В Барнауле 20 мая по договорённости с руководителями двери для любителей здорового образа жизни откроют бассейны «Рубин» и «Обь», клубы «Темп» и «Динамо», сеть тренажёрных залов Hardcore.

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Александр
Автор: Александр Май 16, 2017 17:45
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