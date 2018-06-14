Барнаульцы оценили шансы России на победу и рассказали, где будут болеть

Треть опрошенных будут смотреть трансляцию прямо на рабочем месте

В четверг, 14 июня, начинается Чемпионат мира по футболу. Жители Алтайского края предрекают сборной России выход из группы А, в которой она находится как хозяйка турнира.

Первый матч Чемпионата в группе А – встреча россиян со сборной Саудовской Аравии на стадионе Лужники в Москве. В букмекерских конторах Барнаула шансы на победу сборной России оцениваются в 6 раз выше, чем у соперника. Коэффициент при приёме ставок – 1.45 на Россию и 9 на Саудовскую Аравию. Вероятность ничьи оценивается как 4.45 к 1-му.

Следующая встреча со сборной Египта 20 июня в Санкт-Петербурге будет, по оценке букмекеров, более сложной для россиян. Сила Сборной России оценивается только раза в полтора выше, чем у противника, при этом велики шансы на ничью.

Самой сложной встречей в группе для россиян будет игра со сборной Уругвая 25 июня в Самаре. Шансы латиноамериканской команды в полтора раза лучше шансов российской сборной, а шансов выиграть у нашей команды почти столько же, как свести встречу в ничью.

Так что, по мнению опытных барнаульских болельщиков, если сборная России не уступит случайно Египту, то выйдет из группы вместе с Уругваем и, возможно, 1 июля будет встречаться в Лужниках с победителем группы В – Испанией или Португалий. Впрочем, спорт всегда полон сюрпризов и реальность на Чемпионате мира может не оправдать расчёты болельщиков и букмекеров.

Согласно опросу, проведённому известным порталом по поиску работы среди 900 жителей Барнаула, треть барнаульцев планируют смотреть матчи Чемпионата мира по футболу 2018 вместе с коллегами по работе прямо на трудовом посту. Так же треть горожан готовы пожертвовать сном, чтобы посмотреть матчи, которые будут идти ночью. Каждый шестой будет смотреть поздние матчи в записи, а не в прямой трансляции. Каждый десятый хотел бы съездить на матчи лично, а один из 50-ти уже взял отпуск и билеты для визита в один из городов проведения Чемпионата. Только 7% горожан решили, что не будут болеть и переживать за сборную России.

А треть опрошенных барнаульцев заявили, что Чемпионат мира по футболу и его результаты их совсем не интересуют.

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