Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал из-за ошибки с гимном. Видео

Спортсменка не стала возвращаться, даже несмотря на то, что ей пригрозили дисквалификацией
Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, которая заняла первое место на чемпионате Европы среди юниоров в тройном прыжке, покинула пьедестал во время церемонии награждения. Об этом пишет «Российская газета».
Юная спортсменка поступила так, потому что в момент ее чествования зазвучал гимн другой страны. После того, как Скворцова ушла с пьедестала, она отказалась возвращаться даже под угрозой дисквалификации.
По данным газеты, конфликт был исчерпан, когда организаторы извинились перед легкоатлеткой и предложили повторно провести церемонию награждения. Также подчеркивается, что никаких санкций к Скворцовой применять не будут.
Белорусская легкоатлетка установила личный рекорд в тройном прыжке с результатом 14, 21 метра.
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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