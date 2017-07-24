Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал из-за ошибки с гимном. Видео

Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 03:45

Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал из-за ошибки с гимном. Видео

Белорусская легкоатлетка покинула пьедестал из-за ошибки с гимном. Видео

Спортсменка не стала возвращаться, даже несмотря на то, что ей пригрозили дисквалификацией

Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, которая заняла первое место на чемпионате Европы среди юниоров в тройном прыжке, покинула пьедестал во время церемонии награждения. Об этом пишет «Российская газета».

Юная спортсменка поступила так, потому что в момент ее чествования зазвучал гимн другой страны. После того, как Скворцова ушла с пьедестала, она отказалась возвращаться даже под угрозой дисквалификации.

По данным газеты, конфликт был исчерпан, когда организаторы извинились перед легкоатлеткой и предложили повторно провести церемонию награждения. Также подчеркивается, что никаких санкций к Скворцовой применять не будут.

Белорусская легкоатлетка установила личный рекорд в тройном прыжке с результатом 14, 21 метра.

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Александр
Автор: Александр Июль 24, 2017 03:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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