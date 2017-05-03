Бесплатные занятия с лучшими тренерами Барнаула организуют в парке летом
В столице профессиональные тренеры проведут бесплатные занятия для населения
В Барнауле профессиональные тренеры проведут бесплатные занятия для населения. Как сообщает пресс-служба управления по спорту и молодежной политике Алтайского края, в июне в Парке спорта Алексея Смертина стартует проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни среди населения. В течение лета профессиональные тренеры проведут комплексные занятия для всех желающих на специально построенной спортивной площадке.
Об этом стало известно во время рабочей встречи заместителя председателя правительства Алтайского края Андрея Щукина с депутатом Госдумы Натальей Кувшиновой и молодежной командой региона, в которую входят депутаты АКЗС, БГД и Молодежного парламента.
Подобный проект реализуют в пяти российских регионах.
«У жителей города появится возможность системно, три раза в неделю, на свежем воздухе заниматься кроссфитом, йогой, шейпингом, воркаутом, танцами и пройти функциональную подготовку к сдаче норм ГТО. Все занятия будут проходить бесплатно. Работу тренерского состава оплатят при помощи грантов губернатора Алтайского края по линии НКО и с привлечением частных инвестиций», – рассказала Наталья Кувшинова.
Андрей Щукин дал положительную оценку молодёжному проекту и заметил, что здоровье населения во многом зависит от частных инициатив в области массового спорта.
«Необходимо привлекать в спорт частных инвесторов, чтобы бизнесмены были заинтересованы в развитии массового спорта. Сейчас остро стоит вопрос по открытию в Барнауле залов по спортивной гимнастике. У Федерации гимнастики есть оборудование, но требуются подходящие помещения. Настало время вкладывать деньги в социальные и спортивные объекты, а не в торговые центры», — уверен Андрей Щукин.
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