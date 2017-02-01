Биатлонист Фуркад оскорбил Логинова, а затем удалил комментарий под фото

Француз в подписи напомнил, что россиянина дисквалифицировали в июле 2015 года за употребление допинга

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад удалил язвительный комментарий, который он оставил на странице Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram под снимком Александра Логинова, пишет ТАСС.

СБР разместила в своем аккаунте снимок Логинова с поздравлениями с успешным выступлением на чемпионате Европы, на котором он завоевал три золота и одно серебро. Фуркад под снимком напомнил о «главном трофее» россиянина – «двухлетней дисквалификации за употребление ЭПО». Но некоторое время спустя оскорбление француза исчезло из комментариев.

Агентство напоминает, что Логинова дисквалифицировали в июле 2015 года на два года за употребление допинга. В пробах россиянина нашли запрещенный препарат эритропоэтин, использующийся для повышения выносливости, уточняет РИА Новости. Дисквалификация отсчитывалась с ноября 2014 года. После возобновления выступлений биатлонист трижды победил на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).