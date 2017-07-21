Биатлонный комплекс в Белокурихе достроят ради Олимпиады в Корее 2018 года

Ожидается, что там будет тренироваться сборная России по биатлону

Лыжно-биатлонную трассу на базе курорта Белокуриха собираются достроить к концу 2017 года и привести к международному уровню, чтобы проводить на ней подготовку сборной страны по биатлону к Олимпийским играм в Южной Корее.

Как сообщает пресс-служба компании, в начале июля комплекс посетил инспектор по гомологации в России, технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Игорь Беломестнов.

Он проинспектировал все подъемы, перепады, их сочетание, микрорельеф будущей трассы, размещение объектов на стадионе, который будет рассчитан на тысячу мест. Довольно высоко оценив комплекс, Игорь Беломестнов сделал ряд замечаний. После их устранения эксперта пригласят повторно, предположительно, в августе-сентябре 2017 года.

Сертификация комплекса и включение его в реестр международных лыжных трасс позволит проводить в «Белокурихе-2» соревнования международного уровня. Соревнования же краевого уровня, коммерческие мероприятия и тренировки спортсменов планируют проводить уже предстоящей зимой.

«Сейчас есть все предпосылки для того, чтобы сборные России по лыжным гонкам и по биатлону, как мужские, так и женские, уже с ноября-декабря проводили на «Белокурихе-2″ подготовку к Олимпийским играм в Корее. Наша задача — подготовить все для этих тренировок: нужны постройки, чтобы на стадионе спортсмены могли переодеться в теплом помещении, перекусить, отдохнуть», — рассказал главный инженер отдела капитального строительства акционерного общества «Курорт Белокуриха» Андрей Ефименко.

В мае губернатор Алтайского края Александр Карлин в ходе встречи со сборной страны по биатлону заявил, что надеется на помощь федеральных властей, чтобы достроить комплекс. Кроме того, глава региона заявил о возможном строительстве горнолыжного комплекса на базе «Белокурихи-2», который был бы идеальным для сборной по биатлону. Тем более что он расположен на высоте 800 метров над уровнем моря. Именно эти условия считаются идеальными для тренировок и соревнований: Олимпиада в Южной Корее 2018 года будет проходить в похожих климатических условиях и практически в одном часовом поясе, но сейчас в Алтайском крае пока не построен горнолыжный комплекс «Белокуриха — 2», где свои тренировки могли бы проводить спортсмены.