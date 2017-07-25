Бийчанин Сергей Каменский выиграл бронзу на чемпионате Европы по стрельбе
Соревнования прошли в столице Азербайджана Баку
Бийчанин Сергей Каменский выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта. Соревнования проходили с 21 июля по 4 августа, сообщает пресс-служба управления по спорту и молодежной политике.
Отмечается, что бийчанин Каменский 24 июля завоевал бронзовую медаль по стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лёжа с 50 метров. В финале наш земляк выбил 228 очков. Чемпионом Европы стал белорус Юрий Щербацевич. Его результат в финале – 249.2 очка. Столько же попал Томас Мафис из Австрии, но уступил Юрию в перестрелке и завоевал серебро.
На чемпионате Европы Каменскому предстоит ещё одно выступление: 26 июля спортсмены разыграют награды в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений. Напомним, что Сергей является в этой дисциплине серебряным призёром Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
Отметим, что бийчанин Сергей Каменский в 2016 году выиграл серебряную медаль на Играх в Рио-де-Жанейро.
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