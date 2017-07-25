Бийчанин Сергей Каменский выиграл бронзу на чемпионате Европы по стрельбе

Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 21:45

Бийчанин Сергей Каменский выиграл бронзу на чемпионате Европы по стрельбе

Бийчанин Сергей Каменский выиграл бронзу на чемпионате Европы по стрельбе

Соревнования прошли в столице Азербайджана Баку

Бийчанин Сергей Каменский выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы по стрелковым видам спорта. Соревнования проходили с 21 июля по 4 августа, сообщает пресс-служба управления по спорту и молодежной политике.

Отмечается, что бийчанин Каменский 24 июля завоевал бронзовую медаль по стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лёжа с 50 метров. В финале наш земляк выбил 228 очков. Чемпионом Европы стал белорус Юрий Щербацевич. Его результат в финале – 249.2 очка. Столько же попал Томас Мафис из Австрии, но уступил Юрию в перестрелке и завоевал серебро.

На чемпионате Европы Каменскому предстоит ещё одно выступление: 26 июля спортсмены разыграют награды в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений. Напомним, что Сергей является в этой дисциплине серебряным призёром Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что бийчанин Сергей Каменский в 2016 году выиграл серебряную медаль на Играх в Рио-де-Жанейро.

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Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 21:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

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