Бийский стрелок Сергей Каменский установил мировой рекорд

Александр
Автор: Александр Май 22, 2017 20:45

Бийский стрелок Сергей Каменский установил мировой рекорд

Бийский стрелок Сергей Каменский установил мировой рекорд

Алтайский спортсмен стал победителем этапа Кубка мира в Мюнхене

Стрелок из Бийска Сергей Каменский стал победителем этапа Кубка мира по пулевой стрельбе и установил мировой рекорд в упражнении «пневматическая винтовка, стрельба на дистанции 10 метров».

Как сообщили в региональном управлении спорта и молодежной политики, в финале соревнований в Мюнхене Каменский набрал 250,9 очка.

Второе место досталось россиянину Владимиру Масленникову, третье — белорусу Виталию Бубновичу.

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На турнире в Мюнхене Сергей Каменский выступит еще в двух упражнениях.

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Александр
Автор: Александр Май 22, 2017 20:45
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