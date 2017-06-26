Бийский стрелок Сергей Каменский завоевал бронзу на чемпионате России

Соревнования в подмосковном комплексе «Лисья нора» продлятся до 29 июня

Стрелок из Бийска Сергей Каменский, который на Олимпиаде-2016 завоевал серебряную медаль, стал третьим на чемпионате России в упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из положения лежа на дистанции 50 метров».

Как сообщили в управлении спорта и молодежной политики Алтайского края, соревнования проходят в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» и продлятся до 29 июня.

В стрельбе из малокалиберной винтовки стрелок из Бийска показал лучший результат в квалификации — 624,8 очка, а в финале занял третье место, выбив 229,9 очка.

Первое и второе места заняли Денис и Александр Соколовы, выступающие за Ямало-Ненецкий автономный округ и Иркутскую область.

Соревнования продолжаются. По их итогам будет сформирован состав сборной России для участия в чемпионате Европы. Это первенство пройдет с 21 июля по 8 августа в Баку.

Материалы по теме