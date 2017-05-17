Боец ММА нокаутировал соперника первым ударом на четвертой секунде боя

Сокрушительным стал удар бойца ногой в голову оппоненту

Американский боец Джордан Фаулер нокаутировал соотечественника Дилана Гофорта на четвертой секунде матча, проходившего по правилам ММА, сообщает «Лента.ру».

На записи, которая опубликована на YouTube-канале Pyramid Fights, видно, что первый же удар ногой Фаулера попал в голову Гофорту. После этого последний упал на настил ринга и не смог сам встать. Рефери сразу же объявил об окончании поединка.

Отмечается, что в активе победившего бойца до поединка было четыре победы и семь поражений, а нокаутированный боец ранее одержал две победы и одно поражение.

Матч, проходивший в Америке, организовывала компания Pyramid Fights.