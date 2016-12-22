Бой между Стиверном и Поветкиным отменен из-за допинга россиянина

Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 22:45

Бой между Стиверном и Поветкиным отменен из-за допинга россиянина

Бой между Стиверном и Поветкиным отменен из-за допинга россиянина

В организме Поветкина нашли запрещенный препарат остарин

Бой между боксерами Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном отменен из-за положительного допинг-теста россиянина, пишет «ТАСС». 

Допинг-тест Поветкин сдал накануне поединка. В организме российского боксера нашли запрещенный препарат остарин. От поединка отказалась команда канадца. Что же касается Поветкина, то его могут дисквалифицировать.

Отметим, что бой должен был состоятся в субботу, 17 декабря, в Екатеринбурге. Ранее этот бой хотели лишить статуса титульного.

Александр Поветкин -российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России (2002). Чемпион России 2000 года (категория до 91 кг) и 2001—2002 годов (категория свыше 91 кг), чемпион Игр доброй воли (2001), абсолютный чемпион России (2002), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион мира (2003), олимпийский чемпион (2004) в любительских соревнованиях. Регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжёлом весе (2011—2013). В 2014 году завоевал титул WBC Silver. Рост — 188 см. Боевой вес — 100-105 кг. Выступал за «Динамо». 
 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 22:45
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