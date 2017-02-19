Боксер Соннен решил заменить Митриона в бою с Емельяненко

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 15:45

Боксер Соннен решил заменить Митриона в бою с Емельяненко

Боксер Соннен решил заменить Митриона в бою с Емельяненко

Однако предложение Чейла Соннена было отвергнуто

Американский спортсмен Чейл Соннен выразил желание заменить Мэтта Митриона в бою с россиянином Федором Емельяненко. Об этом пишет «Газета.ру».

Однако это предложение было отвергнуто руководством Bellator.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , бой между Емельяненко и Митрионом был отменен из-за болезни последнего. Американского спортсмена госпитализировали с подозрением на камни в почках. Сообщалось, что спортсмены еще могут сразиться в бою, но несколько позже.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 19, 2017 15:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Ольга

    Ольга

    Если я хочу работать в стоматологии мёд сестрой мне можно пройти курсы или учиться на мёд.сестру

    Читать статью
  • Алина

    Алина

    Что нужно сдавать для поступления на технологию мяса и мясных продуктов

    Читать статью
  • Ольга

    Ольга

    Светлая память. Жаль, такой хороший человек.

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Это бывшая школа N 30?

    Читать статью
  • катя 4 классс

    катя 4 классс

    мне кажется что сложная программа

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии