Боксер Соннен решил заменить Митриона в бою с Емельяненко

Однако предложение Чейла Соннена было отвергнуто

Американский спортсмен Чейл Соннен выразил желание заменить Мэтта Митриона в бою с россиянином Федором Емельяненко. Об этом пишет «Газета.ру».

Однако это предложение было отвергнуто руководством Bellator.

Как ранее сообщало ИА «Амител» , бой между Емельяненко и Митрионом был отменен из-за болезни последнего. Американского спортсмена госпитализировали с подозрением на камни в почках. Сообщалось, что спортсмены еще могут сразиться в бою, но несколько позже.