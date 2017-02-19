Боксер Соннен решил заменить Митриона в бою с Емельяненко

Однако предложение Чейла Соннена было отвергнуто
Американский спортсмен Чейл Соннен выразил желание заменить Мэтта Митриона в бою с россиянином Федором Емельяненко. Об этом пишет «Газета.ру».
Однако это предложение было отвергнуто руководством Bellator.
Как ранее сообщало ИА «Амител» , бой между Емельяненко и Митрионом был отменен из-за болезни последнего. Американского спортсмена госпитализировали с подозрением на камни в почках. Сообщалось, что спортсмены еще могут сразиться в бою, но несколько позже.
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