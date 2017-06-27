Болельщик в Казани крикнул «Месси» в спину уходящему Роналду

Александр
Автор: Александр Июнь 27, 2017 23:45

Болельщик в Казани крикнул «Месси» в спину уходящему Роналду

Болельщик в Казани крикнул "Месси" в спину уходящему Роналду

Болельщик не знал, как привлечь внимание знаменитого спортсмена, и назвал его именем другого футболиста

Португальского нападающего Криштиану Роналду назвали «Месси» в Казани, куда спортсмен приехал со своей командой для участия в матче с чилийцами. Об этом пишет портал prokazan.ru.

Накануне сборная Португалии одержала победу в матче с Новой Зеландией и вышла в полуфинал турнира.
В Казани многие болельщики собрались, чтобы поприветствовать спортсменов.  Когда игроки начали выходить из автобуса, фанаты выкрикивали их имена. Один из них, видимо, желая привлечь внимание Роналду, крикнул: «Месси».

Матч с командой Чили состоится 28 июня  на стадионе «Казань Арена». Начало в 21.00.

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Александр
Автор: Александр Июнь 27, 2017 23:45
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