Болгарский футболист выпил пиво на поле и забил гол

Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2017 07:45

Болгарский футболист выпил пиво на поле и забил гол

Болгарский футболист выпил пиво на поле и забил гол

Пиво бросил во время игры на поле один из болельщиков

Защитник болгарского футбольного клуба «Верея» Иван Бандаловски выпил пиво прямо по ходу матча. Произошло это в финальной встрече плей-офф чемпионата Болгарии за место в Лиге Европы с командой «Левски». Матч закончился со счетом 1:1.

На 29-й минуте кто-то из болельщиков бросил на поле банку с пивом. Бандаловски поднял ее и сделал глоток.

На 93-й минуте встречи футболист забил гол. Этим он спас свою команду от поражения.

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Автор: Александр Июнь 9, 2017 07:45
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