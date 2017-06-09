Болгарский футболист выпил пиво на поле и забил гол

Пиво бросил во время игры на поле один из болельщиков
Защитник болгарского футбольного клуба «Верея» Иван Бандаловски выпил пиво прямо по ходу матча. Произошло это в финальной встрече плей-офф чемпионата Болгарии за место в Лиге Европы с командой «Левски». Матч закончился со счетом 1:1.
На 29-й минуте кто-то из болельщиков бросил на поле банку с пивом. Бандаловски поднял ее и сделал глоток.
На 93-й минуте встречи футболист забил гол. Этим он спас свою команду от поражения.
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