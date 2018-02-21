«Большие зимние бега -2018» пройдут на ипподроме в Барнауле

mavit
Автор: mavit Февраль 21, 2018 11:45

«Большие зимние бега -2018» пройдут на ипподроме в Барнауле

Подготовлена развлекательная программа для зрителей

«Большие зимние бега -2018» пройдут на ипподроме в Барнауле

«Большие зимние бега -2018» пройдут на барнаульском ипподроме 4 марта.

Будет разыграно 7 призов, побороться за них приедут наездники и лошади из Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев.

Гостей ждут бега, показательные выступления, «женский» заезд» в честь 8 марта, заезд «потешных и веселых» пони, катание на лошадях, детская анимационная площадка, тотализатор. Любители фотографироваться смогут сделать снимок в фотозонах.

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mavit
Автор: mavit Февраль 21, 2018 11:45
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  • володя

    володя

    Женьку спасать надо а не деньги на нем зарабатывать

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  • Алексей Студентов

    Алексей Студентов

    Неплохо написано,рекомендую...

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