Бьорндален отказался обвинять российских биатлонистов в применении допинга

Именитый спортсмен считает, что подозрения в адрес россиян необходимо подкреплять доказательствами
Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не склонен обвинять российских спортсменов в употреблении допинга до тех пор, пока это не будет доказано.
«По мне, все российские спортсмены «чисты», пока их не дисквалифицировали. Но если хоть 10 процентов информации о допинге – правда, это катастрофа. Но сначала я хочу увидеть доказательства их вины. Пока они участвуют в соревнованиях, для меня они «чисты», – передает ТАСС.
Напомним, накануне Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список с именами биатлонистов из России, которых подозревают в употреблении запрещенных веществ.
Всего в списке значится 31 биатлонист.
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Комментарии
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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галина
А если потратил1000,00руб. сколько компенсацияЧитать статью
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