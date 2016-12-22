Бьорндален отказался обвинять российских биатлонистов в применении допинга

Именитый спортсмен считает, что подозрения в адрес россиян необходимо подкреплять доказательствами

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не склонен обвинять российских спортсменов в употреблении допинга до тех пор, пока это не будет доказано.

«По мне, все российские спортсмены «чисты», пока их не дисквалифицировали. Но если хоть 10 процентов информации о допинге – правда, это катастрофа. Но сначала я хочу увидеть доказательства их вины. Пока они участвуют в соревнованиях, для меня они «чисты», – передает ТАСС.

Напомним, накануне Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список с именами биатлонистов из России, которых подозревают в употреблении запрещенных веществ.

Всего в списке значится 31 биатлонист.