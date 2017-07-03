Бунт в сборной России по футболу официально «подавлен» в твиттере

Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 23:45

Бунт в сборной России по футболу официально «подавлен» в твиттере

Бунт в сборной России по футболу официально "подавлен" в твиттере

Ранее сообщалось, что у нескольких игроков сборной конфликт с главным тренером команды Черчесовым

В официальном твиттере сборной России по футболу опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что в команде существует конфликт между игроками и тренерским штабом.

«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у нескольких игроков сборной конфликт с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Якобы футболисты намерены отказаться от национальной сборной, а несколько игроков закончили выступление за нее именно из-за плохих отношений с тренерским штабом.

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Александр
Автор: Александр Июль 3, 2017 23:45
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