Бунт в сборной России по футболу официально «подавлен» в твиттере

Ранее сообщалось, что у нескольких игроков сборной конфликт с главным тренером команды Черчесовым
В официальном твиттере сборной России по футболу опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что в команде существует конфликт между игроками и тренерским штабом.
«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании!», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что у нескольких игроков сборной конфликт с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Якобы футболисты намерены отказаться от национальной сборной, а несколько игроков закончили выступление за нее именно из-за плохих отношений с тренерским штабом.
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