Бунт в сборной России по футболу официально «подавлен» в твиттере

Ранее сообщалось, что у нескольких игроков сборной конфликт с главным тренером команды Черчесовым

В официальном твиттере сборной России по футболу опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что в команде существует конфликт между игроками и тренерским штабом.

«Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у нескольких игроков сборной конфликт с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Якобы футболисты намерены отказаться от национальной сборной, а несколько игроков закончили выступление за нее именно из-за плохих отношений с тренерским штабом.