Бывший тренер сборной России Слуцкий назвал себя «проектом Абрамовича»
По словам футбольного наставника, российский предприниматель очень старается помогать развитию этого вида спорта
Экс-тренер сборной России по футболу и бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий назвал себя проектом бизнесмена Романа Абрамовича, передает РИА Новости со ссылкой на BBC.
В интервью западному изданию Слуцкий, в частности, отметил: «Он (Абрамович) также старается помогать российскому футболу: у него есть академия в России, он инвестирует много денег в футбольную инфраструктуру, он построил около 300 полей с искусственным газоном, спонсировал сборную России. На сегодня его проектом в российском футболе являюсь я».
Также футбольный тренер рассказал, что последние пять месяцев он плотно изучает английский язык и занимается просмотром матчей английской премьер-лиги, второго дивизиона (Championship) и третьего дивизиона (League One).
При этом Слуцкий подчеркнул, что пять месяцев назад он вообще не знал английского языка.
Напомним, должность главного тренера ЦСКА Слуцкий оставил в декабре прошлого года. Российский специалист, начиная с января, регулярно бывает в Британии, посещает матчи «Челси». Английские СМИ ранее сообщали, что российский тренер вскоре может возглавить клуб «Халл Сити».
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