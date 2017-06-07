Бывший тренер сборной России Слуцкий назвал себя «проектом Абрамовича»

Александр
Автор: Александр Июнь 7, 2017 15:45

Бывший тренер сборной России Слуцкий назвал себя «проектом Абрамовича»

Бывший тренер сборной России Слуцкий назвал себя "проектом Абрамовича"

По словам футбольного наставника, российский предприниматель очень старается помогать развитию этого вида спорта

Экс-тренер сборной России по футболу и бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий назвал себя проектом бизнесмена Романа Абрамовича, передает РИА Новости со ссылкой на BBC.

В интервью западному изданию Слуцкий, в частности, отметил: «Он (Абрамович) также старается помогать российскому футболу: у него есть академия в России, он инвестирует много денег в футбольную инфраструктуру, он построил около 300 полей с искусственным газоном, спонсировал сборную России. На сегодня его проектом в российском футболе являюсь я».

Также футбольный тренер рассказал, что последние пять месяцев он плотно изучает английский язык и занимается просмотром матчей английской премьер-лиги, второго дивизиона (Championship) и третьего дивизиона (League One).

При этом Слуцкий подчеркнул, что пять месяцев назад он вообще не знал английского языка.

Напомним, должность главного тренера ЦСКА Слуцкий оставил в декабре прошлого года. Российский специалист, начиная с января, регулярно бывает в Британии, посещает матчи «Челси». Английские СМИ ранее сообщали, что российский тренер вскоре может возглавить клуб «Халл Сити».

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Автор: Александр Июнь 7, 2017 15:45
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