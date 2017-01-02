Чемпион Европы по футболу Виктор Царев скончался в Москве

Александр
Автор: Александр Январь 2, 2017 17:45

Чемпион Европы по футболу Виктор Царев скончался в Москве

Чемпион Европы по футболу Виктор Царев скончался в Москве

Виктору Цареву было 85 лет

Известный советский футболист, четырехкратный чемпион СССР Виктор Царев скончался в Москве. Ему было 85 лет, пишет газета «Известия».

Как отмечается, в свое время он провел 12 матчей за сборную команду СССР по футболу.

Виктор Царев — известный советский футболист и тренер. Много лет посвятил динамовскому юношескому футболу в должности старшего тренера (1968—1972) и директораСДЮШОР команды московского «Динамо» имени Л. И. Яшина. Под его руководством динамовская школа одержала ряд ярких побед, команды школы выигрывали первенство СССР и России в разных возрастах, были неоднократными призёрами всесоюзных и всероссийских первенств, юношеская сборная ЦС «Динамо» под его началом трижды была победителем международных юношеских Спартакиад спортивных организаций органов охраны и безопасности социалистических стран (Динамиад) — в 1972, 1977 и 1985 годах.
 

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Александр
Автор: Александр Январь 2, 2017 17:45
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