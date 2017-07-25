Чемпионат мира по боксу 2019 года пройдет в Сочи

Также на право проведения турнира претендовали Индия, Украина, Таиланд и Турция
Международная ассоциация бокса (AIBA) предоставила России право проведения чемпионата мира по боксу 2019 года, передает ТАСС.
Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Помимо России на право проведения турнира претендовали Индия, Украина, Таиланд и Турция.
Президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал победу российской заявки.
«У бокса в России большие традиции, сомнений в победе российской заявки не было. Проведена хорошая работа, у России была сильная заявка. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдёт на самом высоком уровне», — отметил Мутко.
Ранее президент AIBA Чинг-Куо Ву заявил, что Россия имеет очень хорошие шансы принять чемпионат мира по боксу среди мужчин в 2019 году.
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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