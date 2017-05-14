Чемпионат мира по футболу 2018 года отказались показывать на Украине
Даже если их сборная выйдет на турнир
Украинское телевидение не хочет показывать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Такую возможность допустил глава «Национальной общественной телекомпании Украины» Зураб Аласания.
«В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в Россию и участвовать, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем». Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», — приводит его слова «Телекритика».
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Украины после пяти матчей занимает третье место в отборочной группе. Путевки в финальную часть турнира получат победители групп, восемь лучших вторых команд проведут стыковые матчи.
Любопытно, что права на трансляцию первенства 2018 года на данный момент не приобрели и сами российские телеканалы.
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