Чемпионат мира по футболу в 2018 году

В 2018 году состоится самое крупное и долгожданное событие для России — Чемпионат Мира по футболу. Этот мундиаль буде 21 по счету состязанием по футболу в мировом масштабе. Все болельщики данного вида спорта смогут насладиться игрой различных сборных команд. Кому то выпала возможность посмотреть матч на стадионе, ну а многие прильнут к своим телевизорам либо посетят спорт бары.

Для России выпала большая честь стать местом проведения чемпионата. Конечно же, на страну возлагается огромная ответственность за проведение знакового события, поэтому власти стараются организовать встречу команд на высоком уровне. На сегодняшний день процесс основной подготовки к Мундиаль находится на завершающей стадии. Не стоит забывать, что на территории страны пройдет и другое футбольное событие — состязания за Кубок конфедераций.

Для ЧМ 2018 по всей стране были построены новейшие стадионы, отвечающие всем требованиям современности и безопасности. Города, принимающие болельщиков со всех стран, обеспечат комфортное проживание. Власти решили также вопрос, связанный с развитием инфраструктуры, благодаря которой иностранным гостям будет удобно перемещаться. Итак, какие города примут участие в ЧМ 2018 года?

Перечень городов, участвующих в проведении чемпионата по футболу

Итак, 8 лет назад проводился конкурс стран, желающих принять ЧМ по футболу в 2018 году. Среди них была российская Федерация. 9 государств сражались за право стать хозяйкой Чемпионата: Америка, Япония, Австралия, Англия, Индонезия, Мексика, Россия, и тандем Бельгии-Нидерландов, а также Португалии-Испании.

После непродолжительного времени от борьбы отказались Америка, Азиатские страны и Австралия. Спустя год ФИФА объявило победителя, которым стала Российская Федерация. Спортсмены участвующие в предстоящих соревнованиях обязанны застраховаться от несчастных случаев на тренировках и соревнованиях.

Среди многочисленных российских городов, матчи будут проводиться в следующих:

В Москве.

В столице состоятся наиболее важные матчи ЧМ 2018 года. Так, было решено модернизировать «Лужники». Власти потратили более 350 млн. европейской валюты. Стадион разместит без труда не более 81 тысячи болельщиков. Матчи пройдут и на стадионе «Спартак» вместимостью 45 тысяч человек. Для развития инфраструктуры было потрачено 155 млрд. рублей. Правительство Москвы дало обещание, что в Москве на время проведения Мундиаля не будет ни одного месте, где не ловил бы Wi-Fi. Делается это с простой целью — обеспечение возможности представителям средств массовой информации и болельщикам передачи видео либо фотографий с места проведения Чемпионата. Не стоит забывать, что в Москве будут работать волонтеры. Также планируется строительство некой футбольной деревни вместимостью до 15 тысяч болельщиков.

В Волгограде.

Планируется возведение стадиона «Победа», который будет отапливаться. Помимо данной задумки, власти хотят реализовать еще 38 проектов. Город оснащен тремя тренировочными площадками, возведено 10 отелей, усовершенствована инфраструктура города. Для всех подготовительных этапов выделялось17 млрд. рублей.

В Екатеринбурге.

Матчи пройдут на стадионе «Центральный», который обошелся почти в 13 миллиардов. 35 млрд. рублей направлены на строительство тренировочных площадок, больницы, гостиниц и прочих объектов.

В Казани.

Был проделан колоссальный труд по возведению «Казань Арены», на которую потратили большое количество денег. Также решен вопрос с отелями, спортивными площадками, инфраструктурой. Все соответствует требованиям мирового уровня.

В Калининграде.

Возводится стадион вместимостью до 45 тысяч болельщиков. Также идет строительство площадок для тренировки, отели. Улучшается инфраструктура города.

В Нижнем Новгороде.

Идет строительство «Волга-Арены» вместимостью не более 45 тыс. болельщиков. На развитие инфраструктуры потрачено более 17 млрд.

В Ростове-на-Дону.

Возводится арена стоимостью свыше 19 млрд. Тренировки планируется осуществлять на спортивной базе команды «Локомотив». Идут работы по улучшению набережной, отелей и аэропорта.

В Самаре.

Полным ходом идут работы по строительству «Самара Арены» стоимостью более 18 млрд. рублей. Уже летом этого года было оценено, что стадион практически готов. Улучшается инфраструктура города.

В Санкт-Петербурге.

Идут споры по поводу «Зенит Арены», ведь его состояние находится в постоянном изменении из-за критики со стороны фанатов. Стадион некачественный, находиться на нем неприятно и неудобно. Не стоит забывать, что власти северной столице вложили почти 100 миллиардов на возведение новых отелей.

В Саранске.

Данный город по сравнению с остальными имеет небольшие размеры. Наиболее важной проблемой здесь является инфраструктура города. Поэтому власти решают вопрос с ее развитием.

В Сочи.

Что касается Сочи, то со времен проведения олимпийский игр все необходимые стадионы возведены, инфраструктура города находится в развитом состоянии. Хотя, не обошлось и без вложений на сумму более 2 миллиардов.

Даты проведения игр 2018 года:

— Екатеринбург — 15 июля будущего года.

— Москва — 11 июля, Санкт-Петербург — 10 июля.

— 1/8 часть матча состоится в Сочи, Казани — 30 июня следующего года, а также в столице и Н.Новгороде — 1 июля, Самаре и в Ростове-на-Дону — 2 июля. Также в Москве и Петербурге — 3 июля 2018 года.

— матчи 1/4 финала состоятся в Казани и Нижнем Новгороде 6 июля, а также в Сочи и Самаре 7 июля 2018 года. Футбол является одним из самых травмоопасных видов спорта в связи с этим фидерация футбола обязывает спортсменов страховаться от несчастных случаев для участия в соревнованиях и занятиях на тренировках. Что приобретают спортсмены, оформляя спортивную страховку для футбола.

Стоимость билетов болельщику обойдется от 1280 до 7040 тысяч рублей.