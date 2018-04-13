Чемпионат мира по футболу в России 2018 года: чего ждать?

Перед грядущим чемпионатом мира по футболу, болельщиков всё больше волнуют вопросы касательно того, как именно пройдёт празднования и готова ли страна к наплыву иностранных граждан.

Одно из главных событий этого лета неспешно приближается к своему началу.

Уже в июне 2018 года в Россию приедут 32 команды со всей планеты, чтобы определить, кто из них лучше владеет мячом. Для РФ это наиболее значимое событие, ведь за всю историю, это первый раз, когда страна выступает в качестве организатора ЧМ по футболу.

Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Саранске, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и Калининграде. С того момента, как России была объявлена страной хозяйкой, началась активная фаза развития инфраструктуры, включая возведения новых стадионов, соответствующим мировым стандартам качества.

Как сообщает портал Agen Sbobet, чемпионат мира окажется максимально благосклонен к посетителям с других стран. Набор квалифицированных кадров, для работы с иностранцами был объявлен в прошлом году. Волонтеры имеют познания разговорного английского языка и будут приходить на помощь ко всем, кто по случайному стечению обстоятельств потеряется в городе и не сможет найти дорогу к стадиону. К слову, среди волонтёров большое количество молодых людей, в том числе учеников старших классов и студентов престижных вузов.

Что же касается мест расположения новоприбывших фанатов, то отели всегда готовы принять у себя гостей с любого уголка земного шара. Перед непосредственным началом чемпионата будет проведена дополнительная инспекция, касаемо цен на номера, дабы самые ушлые предприниматели не завышали цены на предоставления жилых комнат, тем самым предоставляя максимально комфортные условия для проживания иностранных граждан.

Ещё одной немаловажной деталью, стало обещание увеличить количество пассажирских рейсов между городами проведения матчей. Ведь не стоит забывать, что расстояние между Калининградом и Екатеринбургом значительно больше, нежели между Москвой и Лондоном. Но как бы там не было, есть всё шансы полагать, что Россия без труда справится со спортивным торжеством.