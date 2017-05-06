Чемпионат мира по хоккею покажут на самом большом экране Барнаула

Крутые розыгрыши, призы и зрелищные «виражи» на автомобилях ждут сегодня барнаульцев
Барнаульцев приглашают на большой праздник, который состоится сегодня, 5 мая, в 19:30 на парковке ТЦ «Арена». В это время здесь состоится мероприятие, посвященное дню рождения группы «ДПС Контроль-22». В программе: крутые розыгрыши, призы, выступление мультижанрового EDM проекта «GRAMADA», а также зрелищные «виражи» на автомобилях.
Кроме того, в 21:15 на самом большом экране города пройдет трансляция первого матча 81-го чемпионата мира по хоккею, где сборная России проведет свой первый матч против команды Швеции.
Мероприятие пройдет при поддержке PR-компании «Организатор», «Ваш билет 22», радиостанции «Спорт ФМ» и ТРЦ «Арена».
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