Четырехлетний мальчик из Иркутска поднимает гирю по сотне раз за подход

На спортивном состязании мальчик поднял гирю 117 раз
Четырехлетний Женя Кузьменков из Иркутска прославился в своем городе тем, что в День Победы принял участие в спортивно-патриотической акции.
На мероприятии мальчик поднял гирю 117 раз. Он стал самым маленьким участником состязания, но показал результат, достойный не каждого взрослого мужчины.
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