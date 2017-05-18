Четырехлетний мальчик из Иркутска поднимает гирю по сотне раз за подход

Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 11:45

Четырехлетний мальчик из Иркутска поднимает гирю по сотне раз за подход

Четырехлетний мальчик из Иркутска поднимает гирю по сотне раз за подход

На спортивном состязании мальчик поднял гирю 117 раз

Четырехлетний Женя Кузьменков из Иркутска прославился в своем городе тем, что в День Победы принял участие в спортивно-патриотической акции.

На мероприятии мальчик поднял гирю 117 раз. Он стал самым маленьким участником состязания, но показал результат, достойный не каждого взрослого мужчины.

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Александр
Автор: Александр Май 18, 2017 11:45
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