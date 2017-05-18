Четырехлетний мальчик из Иркутска поднимает гирю по сотне раз за подход

На спортивном состязании мальчик поднял гирю 117 раз

Четырехлетний Женя Кузьменков из Иркутска прославился в своем городе тем, что в День Победы принял участие в спортивно-патриотической акции.

На мероприятии мальчик поднял гирю 117 раз. Он стал самым маленьким участником состязания, но показал результат, достойный не каждого взрослого мужчины.