Чилийская сборная вышла в финал Кубка конфедераций

Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 11:45

Чилийская сборная вышла в финал Кубка конфедераций

Чилийская сборная вышла в финал Кубка конфедераций

Победитель был определен в серии пенальти

Чилийская сборная по футболу вышла в финал проходящего в РФ Кубка конфедераций, об этом сообщает «Интерфакс».

В среду, 28 июня, состоялся матч, в котором чилийцы встретились с национальной командой Португалии.

Уточняется, что основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время он остался неизменным. Однако в серии пенальти успешнее оказалась сборная Чили. В результате встреча завершилась в пользу чилийцев — 3:0. 

Агентство пишет, что главным героем в серии стал голкипер победившей команды Клаудио Браво, отразивший три удара в исполнении соперников. Так как сами чилийцы не промахнулись ни разу, серию завершили досрочно.

Подчеркивается, что матч проходил в Казани в присутствии 40 тысяч 855 зрителей.

В финале чилийцы сыграют с победителем пары Германия – Мексика. Второй финалист будет определен в четверг в Сочи. Начало матча состоится в 21:00 по московскому времени.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью
  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

    Читать статью
  • Россиянин

    Россиянин

    Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…

    Читать статью
  • оксана

    оксана

    Здесь учат на налоговую инспекцию?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии