Чилийская сборная вышла в финал Кубка конфедераций

Победитель был определен в серии пенальти

Чилийская сборная по футболу вышла в финал проходящего в РФ Кубка конфедераций, об этом сообщает «Интерфакс».

В среду, 28 июня, состоялся матч, в котором чилийцы встретились с национальной командой Португалии.

Уточняется, что основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время он остался неизменным. Однако в серии пенальти успешнее оказалась сборная Чили. В результате встреча завершилась в пользу чилийцев — 3:0.

Агентство пишет, что главным героем в серии стал голкипер победившей команды Клаудио Браво, отразивший три удара в исполнении соперников. Так как сами чилийцы не промахнулись ни разу, серию завершили досрочно.

Подчеркивается, что матч проходил в Казани в присутствии 40 тысяч 855 зрителей.

В финале чилийцы сыграют с победителем пары Германия – Мексика. Второй финалист будет определен в четверг в Сочи. Начало матча состоится в 21:00 по московскому времени.