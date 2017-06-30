Чилийская сборная вышла в финал Кубка конфедераций
Победитель был определен в серии пенальти
Чилийская сборная по футболу вышла в финал проходящего в РФ Кубка конфедераций, об этом сообщает «Интерфакс».
В среду, 28 июня, состоялся матч, в котором чилийцы встретились с национальной командой Португалии.
Уточняется, что основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время он остался неизменным. Однако в серии пенальти успешнее оказалась сборная Чили. В результате встреча завершилась в пользу чилийцев — 3:0.
Агентство пишет, что главным героем в серии стал голкипер победившей команды Клаудио Браво, отразивший три удара в исполнении соперников. Так как сами чилийцы не промахнулись ни разу, серию завершили досрочно.
Подчеркивается, что матч проходил в Казани в присутствии 40 тысяч 855 зрителей.
В финале чилийцы сыграют с победителем пары Германия – Мексика. Второй финалист будет определен в четверг в Сочи. Начало матча состоится в 21:00 по московскому времени.
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