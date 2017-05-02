«Чита» разгромила барнаульское «Динамо» и оторвалась уже на шесть очков

Александр
Автор: Александр Май 2, 2017 17:45

«Чита» разгромила барнаульское «Динамо» и оторвалась уже на шесть очков

"Чита" разгромила барнаульское "Динамо" и оторвалась уже на шесть очков

Наша команда упускает возможность бороться за попадание в ФНЛ

Барнаульское «Динамо» в рамках чемпионата России второго дивизиона зоны «Восток» проиграло на выезде 30 апреля «Чите» со счетом 3-0. В случае победы бело-голубые догоняли бы забайкальскую команду в турнирной таблице.

Тогда динамовцы могли всерьез рассчитывать на борьбу за повышение в классе и выход в ФНЛ. Однако «Чита» довольно уверенно обыграла нашу команду, увеличив отрыв от «Динамо» и «Сахалина» до шести очков за шесть туров до финиша чемпионата.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. Хозяева поля сначала отличились с игры, а затем реализовали два пенальти. Два гола записали на свой счёт бывшие динамовцы: Александр Яркин открыл счёт, а Сергей Нарылков удвоил преимущество «Читы».

«Ваши футболисты исполнили то, что от них, видимо, тренер требует. Вот и все. Мы немножко не справились. Вот и весь футбол. А робость какая? Мы что, встали в своей штрафной площади и отпинывались, что ли? Мы тоже атаковали, у нас тоже были моменты. Поэтому никакой робости не было вообще. Людям по 30 лет, кого они должны бояться? Это же не детский сад вышел», — сказал после встречи изданию «Рива-спорт» главный тренер «Динамо» Сергей Шишкин.

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Александр
Автор: Александр Май 2, 2017 17:45
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