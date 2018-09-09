Даёшь рекорд! В Барнауле провели самую массовую тренировку в мире

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 36 05/09/2018

В мировой «зарядке» приняло участие 4417 человек

«Мы сделали это!.. Утёрли нос Лондону!.. Доказали, что Барнаул – спортивная столица мира!» – ликовала под холодным дождём многотысячная толпа 2 сентября в парке спорта имени Алексея Смертина.

Эти люди имели право на гордость и радость: в течение часа они устанавливали рекорд. И установили, проведя самую массовую тренировку в мире.

Делай раз…

Вообще-то краевая столица уже была в прошлом году первой в России: тогда в общегородской тренировке участвовало 3012 человек. Однако вскоре лавры победителя отобрал самый западный город страны – Калининград. Но барнаульцы не лыком шиты и не лаптем щи хлебают. Задались амбициозным планом стать первыми – сделали! На сей раз на поле стадиона вышли 4417 человек. Для сравнения: в Гайд-парке Лондона в 2015 году мировой рекорд массовости устанавливали 3800 спортивных англичан.

Все желающие принять участие в барнаульской тренировке заранее регистрировались на официальной странице мероприятия. В воскресенье же на входе в парк им выдавали именные браслеты. Так что всё было честно и прозрачно.

Тренировку, которая длилась более часа и состояла из трёх блоков – аэробики, функционального тренинга и танцевального блока, проводили известные спортсмены и профессиональные фитнес-тренеры. Любители спорта, здорового образа жизни и патриоты родного города дружно повторяли движения, транслировавшиеся на большом экране: приседали, прыгали, стояли в «планке», наклонялись вправо-влево… Их поддерживали зрители, которых собралось на трибунах не менее тысячи.

И вот под чёткий ритм музыки из динамиков, заглушающей нудный стук дождя, эксперт «Книги рекордов России» Юлия Пронина объявила: «Принято решение – рекорд «Самая массовая городская тренировка в мире» (4417 человек) считать зафиксированным». Грянуло всеобщее «ура!», а танцевальная часть программы превратилась в дискотеку под открытым небом. В атмосфере душевного подъёма прошли розыгрыши призов от организаторов – велосипедов, айфона, скидок на покупку квартир.

Земля богатырских талантов

Вообще устанавливать выдающиеся результаты земляки любят и умеют. Каких только достижений не записывали жители Алтайского края в Книгу рекордов России! Например, житель Бийска Виктор Кузовлев на своём садовом участке вырастил самый высокий декоративный подсолнух – 3,47 м. Вот как земля алтайская плодородна. А в Алейске в 2007 году родилась девочка с самым большим весом среди новорождённых россиян – 7 кг 750 г. Так что Сибирь славна не только богатырями, но и богатыршами.

Кстати, о богатырях. Три алтайских гиревика – Пётр Жинкин, Василий Перегудов и Александр Грудинин – в 2013 году в Архангельске участвовали в установлении рекорда, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса: 300 участников в течение 30 минут синхронно выполняли набор упражнений – жим, толчок и толчок длинным циклом одной гири.

В июле 2014 года на празднике большого бензинового самолёта в алтайском клубе «Пилот» были запущены в воздух 59 авиамоделей. Продержались на лету в течение минуты 55 самолётиков. Новый рекорд России!

Такое же количество – 55 штук, но уже снеговиков, слепили в декабре 2014 года на площадке перед барнаульским КРК «Мир» жители краевой столицы. Среди произведений снежного искусства были бабы в образе Аркадия Укупника и прелестной неизвестной балерины.

Однако стоит признать, что из всех видов рекордов жителям региона особенно удаются… кулинарные. Помня, что Алтай – сырный край, краевые сыроделы в 2007 году сварили самую большую в стране головку сыра и сплели самую длинную сырную косичку. А в сентябре 2011 года барнаульцы и гости города на Празднике сыра за пять часов съели 1300 кг 100 г этого продукта, впервые установив рекорд в такой номинации (раньше никто даже не пытался покуситься на подобное деяние).

Как из рога изобилия сыплются наши вкусные рекорды: столитровый «Мохито» в 2013 году; через год – десерт «Тирамису» весом в 122 кг 410 г; пряничный домик из 300 сладких «кирпичей» в виде знаменитого барнаульского здания «Под шпилем» в 2015 году; суперпирог с самым большим количеством начинок (мясо, рыба, ягоды, греча с грибами, пшёнка с куриными потрошками, чечевица с сыром и помидорами и т. д.), приготовленный в 2016 году 45 предприятиями общественного питания края.

Накануне Дня главного города края – Барнаула – нам хотелось напомнить землякам о достижениях, которые они создали своими руками, своим талантом и своим участием. И пожелать достижения новых высоких рубежей в самых разных сферах жизни.