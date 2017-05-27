Дека — проверенный и популярный препарат

В тренажерных залах можно слышать дискуссии по поводу, какой стероид лучше. Мнения часто не совпадают, но большинство сходятся к тому, что Дека является одним из лучших. Препарат является классическим анаболиком с очень низкими андрогенными показателями.

Ждать от Дека моментальных результатов не приходится, поэтому курс продолжается достаточно долго – до 10 недель, однако некоторые бодибилдеры растягивают его на 5-6 месяцев, начиная с минимальных доз и постепенно их увеличивая. Но в таких случаях появляется повышенная вероятность существенно подорвать здоровье. За время приема Дека, мышцы растут медленно, но уверенно: набирается до 8 кг, причем качество мышц высокое. Востребованным препарат является и потому, что отката либо нет вовсе, либо он минимальный, и это одно из основных преимуществ над другими анаболиками. Но для получения таких результатов важно соблюдать специальную диету.

Применяемая ранее Дека при лечении остеопороза, она укрепляет костную ткань атлетов, а повышенная секреция коллагена благотворно влияет на связки. Улучшается состояние суставов, поскольку вырабатывается большее количество межсуставной жидкости. Огромное значение для культуристов, особенно в период подготовки, имеет выносливость, которую препарат повышает. Это достигается усиленным кроветворением, что приносит в ткани дополнительный кислород. Укрепляется иммунная система, что весьма важно, особенно в периоды эпидемий.

Особую популярность Дека получила благодаря низкой вероятности побочных эффектов. Не часто, но встречаются: повышение артериального давления, боли головные, спинные и в животе; насморк; угревая сыпь; повышенная раздражительность. Благодаря тому, что препарат практически не конвертируется в эстрогены, скопления жидкости и гинекомастии практически не бывает. Однако препарат имеет высокую прогестиновую активность, а это может вызывать гинекомастию и утолщение жировой прослойки. Дека значительно снижает синтез тестостерона, что может привести к очень нежелательным для мужчин неприятностям: снижение либидо, вялая эрекция и атрофия яичек. Большинства проблем можно избежать при грамотном сочетании с другими препаратами: ингибиторами пролактина и гонадотропина. Очень важно провести качественную ПКТ. Перед началом приема препарата консультация у врача необходима, а во время курса стоит постоянно следить за состоянием здоровья.

В первую очередь, атлеты отмечают низкую возможность побочек и отсутствие отката. Характеризуют Дека как прекрасный препарат на комбинированных курсах, и лучшим считается сочетание с тестостероном. Отмечается хорошая переносимость инъекций. Встречаются даже отзывы от представительниц прекрасной половины.