День рождения секции «Мастербол» прошел в СК «Темп»

Александр
Автор: Александр Июнь 8, 2017 17:45

День рождения секции «Мастербол» прошел в СК «Темп»

День рождения секции "Мастербол" прошел в СК "Темп"

Секция «Мастербол» создана для детей от 4 до 15 лет

Детский праздник – день рождения секции футбола «Мастербол» – прошел в СК «Темп». Тренеры подготовили различные спортивные соревнования не только с привлечением детей, но и их родителей. На футбольном поле царила атмосфера веселья и позитива. 

День рождения секции "Мастербол" прошел в СК "Темп"

Сейчас ведётся набор в секцию детского футбола «Мастербол» в СК «ТЕМП» от 4 до 15 лет. Также на базе школы № 132 существует футбольный отряд в пришкольном лагере, а это значит, что есть возможность сделать жизнь ребенка в летний период ярче и интереснее.

Мастербол – это не только футбол, но и всегда индивидуальный подход к каждому занимающемуся. Всестороннее физическое и психическое развитие ребенка, хорошее настроение, здоровый образ жизни.

3 июня в спортивном клубе «Темп» прошёл турнир «Футбольный выпускной». В нем приняли участие дети, занимающиеся у тренеров секции «Мастербол» в детских садах. Участниками стали:

  • сборная детских садов РЖД (182 и 184 д/с), тренеры Клименко Андрей Сергеевич и Шатохин Сергей Александрович
  • 173 д/с, тренер Наумов Вадим Анатольевич
  • 231д/с, тренер Кротов Никита Александрович
  • 253 д/с «Жемчужинка», Силютин Андрей Анатольевич
  • 230 д/с «Огонёк», тренер  Пантелеев Денис Владимирович

Турнир прошёл по круговой системе, то есть соперники сыграли по четыре матча. Сразу обозначились фавориты – 253-й и 230-й детские сады, которые обыгрывали соперников с крупным счётом. В третьем туре они встретились между собой, итог: боевая ничья – 6:6.

  • Победителем по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей стал детский сад № 253
  • Детский сад № 230 занял второе место.
  • Третье место досталось сборной детских садов РЖД.

Лучшими игроками турнира признаны:

  • Детский сад № 230: Барабанов Иван
  • Детский сад №173: Боровиков Борис
  • Детский сад № 231: Зубков Матвей
  • Детские сады РЖД: Стародубов Семен
  • Детский сад № 253: Лапченко Саша и Мурзин Тимофей

Лучшие игроки были награждены абонементом на занятия в секции «Мастербол» и, конечно, наравне со всеми участники получили сладкие призы.

Поболеть за своих детей и внуков пришли родители, бабушки и дедушки. А это, как известно, самые ярые и преданные болельщики. Положительные эмоции ребенка — это то, ради чего стоит посещать подобные мероприятия. Спортивный комплекс «Темп» надеется, что этот турнир станет традиционным и число участников будет больше.

 1-й Балтийский проезд, 9
Телефон: 506-140
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте и группе «ВКонтакте» 

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Автор: Александр Июнь 8, 2017 17:45
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