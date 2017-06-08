День рождения секции «Мастербол» прошел в СК «Темп»
Секция «Мастербол» создана для детей от 4 до 15 лет
Детский праздник – день рождения секции футбола «Мастербол» – прошел в СК «Темп». Тренеры подготовили различные спортивные соревнования не только с привлечением детей, но и их родителей. На футбольном поле царила атмосфера веселья и позитива.
Сейчас ведётся набор в секцию детского футбола «Мастербол» в СК «ТЕМП» от 4 до 15 лет. Также на базе школы № 132 существует футбольный отряд в пришкольном лагере, а это значит, что есть возможность сделать жизнь ребенка в летний период ярче и интереснее.
Мастербол – это не только футбол, но и всегда индивидуальный подход к каждому занимающемуся. Всестороннее физическое и психическое развитие ребенка, хорошее настроение, здоровый образ жизни.
3 июня в спортивном клубе «Темп» прошёл турнир «Футбольный выпускной». В нем приняли участие дети, занимающиеся у тренеров секции «Мастербол» в детских садах. Участниками стали:
- сборная детских садов РЖД (182 и 184 д/с), тренеры Клименко Андрей Сергеевич и Шатохин Сергей Александрович
- 173 д/с, тренер Наумов Вадим Анатольевич
- 231д/с, тренер Кротов Никита Александрович
- 253 д/с «Жемчужинка», Силютин Андрей Анатольевич
- 230 д/с «Огонёк», тренер Пантелеев Денис Владимирович
Турнир прошёл по круговой системе, то есть соперники сыграли по четыре матча. Сразу обозначились фавориты – 253-й и 230-й детские сады, которые обыгрывали соперников с крупным счётом. В третьем туре они встретились между собой, итог: боевая ничья – 6:6.
- Победителем по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей стал детский сад № 253
- Детский сад № 230 занял второе место.
- Третье место досталось сборной детских садов РЖД.
Лучшими игроками турнира признаны:
- Детский сад № 230: Барабанов Иван
- Детский сад №173: Боровиков Борис
- Детский сад № 231: Зубков Матвей
- Детские сады РЖД: Стародубов Семен
- Детский сад № 253: Лапченко Саша и Мурзин Тимофей
Лучшие игроки были награждены абонементом на занятия в секции «Мастербол» и, конечно, наравне со всеми участники получили сладкие призы.
Поболеть за своих детей и внуков пришли родители, бабушки и дедушки. А это, как известно, самые ярые и преданные болельщики. Положительные эмоции ребенка — это то, ради чего стоит посещать подобные мероприятия. Спортивный комплекс «Темп» надеется, что этот турнир станет традиционным и число участников будет больше.
1-й Балтийский проезд, 9
Телефон: 506-140
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