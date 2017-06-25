Депутат предложил «дать в морду» футболисту сборной РФ Жиркову
По словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, Жирков подвел команду
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев раскритиковал защитника российской сборной Юрия Жиркова, который получил красную карточку в матче Кубка конфедераций против сборной Мексики. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Чемпионат.com».
Лебедев подчеркнул, что Жирков, как футболист «с таким богатым опытом и профессионализмом», не имеет права получать две желтые карточки в важном матче. «По-мужски, в раздевалке, ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так!» — заявил депутат, отметив, что обе карточки были выданы футболисту за неспортивное и непрофессиональное поведение.
Напомним, что в субботу, 24 июня, российская сборная проиграла мексиканским футболистам со счетом 1:2 в заключительном матче группового этапа и покинула Кубок. Жиркову вручили первую карточку на девятой минуте матча, а вторую — на 68-й минуте, когда мексиканцы уже вели в счете.
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