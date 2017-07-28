Директор «Рельефа» Алексей Меркулов о спорте, бизнесе и как все успевать

Интервью с самым сильным человеком Алтайского края



Основатель крупнейшей в Барнауле сети тренажерных залов «Рельеф» Алексей Меркулов в последнее время становится более публичным. Сегодня он известен не только как чемпион и рекордсмен по пауэрлифтингу, но и как успешный бизнесмен. Сейчас в Алтайском крае работает 22 тренажерных зала «Рельеф», которые ежедневно посещают тысячи человек. Корреспондент Amic.ru Вячеслав Кондаков в рамках рубрики «Завтрак со стартапом» встретился с Алексеем Меркуловым, чтобы узнать о его отношении к спорту и бизнесу.

— Расскажи, как ты вообще пришел в спорт.

— Спортом начал заниматься с пяти лет. Брал уроки карате у отца своего товарища — соседа, который работал тренером. Долго уговаривал своего отца, чтобы он отвел меня на секцию. Не хотели брать, потому что был еще совсем маленький для карате возраст. В итоге меня взяли тренироваться. За это время пробовал себя в футболе, боксе, других видах спорта. В 11 лет мы пошли записываться на секцию карате в клуб, где вновь из-за возраста не взяли, но предложили год позаниматься ушу. Решил с друзьями записаться в тренажерный зал. За год занятий мои результаты были намного лучше, чем у сверстников. А потом случились проблемы со здоровьем, и врачи вообще запретили мне вести активный образ жизни. Через полгода после всех этих проблем встретил товарища, который занимался в клубе «Россич». Именно он туда меня и привел.

— Почему пауэрлифтинг, а не футбол, волейбол или шахматы? Это действительно вид спорта, где нужно иметь стопроцентное здоровье.

— Я сразу начал показывать хорошие результаты. Параллельно до 18 лет занимался борьбой, где зависело многое от соперника. Вроде бы ты круче всех, самый сильный, а на соревнованиях проигрываешь непонятно кому, потому что у него техника, к которой ты не готов. В пауэрлифтинге сразу можно увидеть результат. Ты растешь, и это завлекает. Я не люблю заниматься рутинной работой. Если я не вижу улучшений результата, мне становится не интересно. Именно это постоянное стремление к цели стимулирует.

— Вспомни самую заметную победу в карьере, которой ты гордишься.

— На самом деле больше запомнилось поражение. Это был первый чемпионат Алтайского края. К тому времени я был уже чемпионом Барнаула. Мой соперник сжульничал, я это видел своими глазами. Но по факту я тогда проиграл. Причем в первом упражнении я его выиграл, во втором был на уровне, а в финале проиграл без вариантов. Этот момент стал таким стимулом снова стать лучшим, что уже в следующем сезоне соперник отставал от меня более чем на 100 килограммов в силовом троеборье. После этого момента я понял, что не хочу больше проигрывать.

— Был момент, когда у тебя опускались руки? Не возникала мысль, что с чем-то не справляешься?

— Много раз. Когда длительное время нет результата, когда идешь на тренировку и не понимаешь, зачем это делаешь, в какой-то момент накапливается психологическая усталость. Особенно это случается в молодом возрасте, когда в 15 лет начинаешь интересоваться девочками, случается первая любовь. Тебе в этот момент не до спорта, начинаешь отвлекаться, и вот тогда тебе необходима помощь товарищей по команде, тренера, которые могут «вставить подзатыльник». Хотя я сам все прекрасно осознавал, спорт для меня был очень важен.

— Какой твой самый памятный рекорд?

— В Словакии чемпионат Европы среди юниоров в 2006 году. Именно там был мой самый первый рекорд среди взрослых, хотя сам к тому моменту был еще юниором. Такого результата я еще на тот момент никогда не показывал, плюс дальний переезд, столько сложностей и нюансов. Была серьезная борьба с украинцем. В первых двух видах я от него оторвался, установил в жиме лежа взрослый мировой рекорд, а в становой тяге он все мое преимущество отыграл. В третьем подходе мне нужно было как минимум справляться с тем весом, который я в предыдущем подходе не поднял. А такое бывает очень редко, но у меня получилось. В итоге мы показали одинаковый результат, но из-за того, что я был легче, одержал победу.

— Назови самого топового спортсмена планеты Земля, которого ты считаешь лучшим из лучших.

— Для меня всегда примером был Майк Тайсон. Я не говорю про его последние годы карьеры, когда он превратился в скандалиста. Когда он был молодым и амбициозным парнем и в 20 лет стал чемпионом мира, это был совсем другой человек. Что он потом начал творить, когда стал заниматься пиаром, а не спортом, я не одобряю. Однако этот человек без родителей сумел подняться на высокий уровень. Это многое говорит о характере человека.

— Ты любишь бокс?

— Я на самом деле много видов спорта смотрю. К боксу довольно прохладно отношусь, тут речь скорее о конкретном спортсмене. Я занимался борьбой самбо, всегда хотел выступать в боях без правил, которые сейчас называются ММА. В 15 лет даже был чемпионом Барнаула по рукопашному бою, меня это очень тогда увлекло. Случился переломный момент, и я понял, что люблю это. Но каждый должен заниматься своим делом, и я сосредоточился на пауэрлифтинге.

— Спортивная жизнь коротка. В 35 лет уже большинство спортсменов заканчивают свою карьеру.

— У нас такой вид спорта, что и в 80 лет люди становятся чемпионами мира. У меня был такой период, когда два года практически не занимался. Я, конечно, совсем завязывать не собирался, но тренировался для себя несколько раз в месяц. В этот момент почувствовал себя бесцельным человеком. Была работа, но мне не хватало эмоций, соревнований, стимула к победе, и тогда я вновь вернулся к тренировкам. После этого перерыва даже свои результаты было фантастически тяжело повторить. Раз пять думал, что пришло время завязывать со спортом. Сейчас же результаты на порядок выше, чем были до этого.

— Что должно произойти, чтобы ты сказал себе: «Стоп! Хватит! Пора остановиться».

— Я для себя уже принял решение, что такого момента не должно произойти. Может быть, не так профессионально, но я буду заниматься спортом до конца своей жизни. Без этого жизнь скучна и однообразна.

— Если переходить к теме бизнеса. Как получилось, что в 23 года ты открыл первый тренажерный зал «Рельеф»?

— В этом плане я везучий человек. Кто-то сверху точно мне помогает. С друзьями мы думали: «А чем мы можем заниматься?» Тренажерный зал тогда не рассматривался как источник дохода. Необходимо было место, где можно было самим заниматься. Меня позвал к себе директор одного из тренажерных залов по адресу Георгиева, 51, предложил взять его в аренду. Решил попробовать. Пригласил в качестве компаньона своего воспитанника. Если честно, вначале не хватало денег ни на что, потому что весь доход отдавали за аренду. Потом директор предложил нам полностью выкупить весь клуб. Сначала это была заоблачная сумма, потом она была в два раза снижена. Мама взяла кредит в 200 тысяч рублей. Мне и сейчас трудно понять, чем она руководствовалась, когда брала такую сумму для 23-летнего балбеса. Первый год «Рельеф» занимал около 30 квадратных метров. Там были очень старенькие тренажеры. У нас не было в первое время никаких планов, потом мы взяли еще один кредит и открыли второй клуб, который быстро закрылся. Мы залезли в большие долги, с большим трудом преодолели этот глубокий кризис.

— Когда настал тот момент, когда все пошло и «Рельеф» стал приносить прибыль? Когда смог вернуть маме деньги за кредит?

— Когда было примерно пять тренажерных клубов, появилась некая уверенность в завтрашнем дне. Понимал, что если один клуб и закроется, то другие четыре будут работать. Когда клубов стало 12-13 — это был самый психологически тяжелый период, этим всем оказалось нереально сложно управлять. В определенный момент не смог все контролировать и физически успевать. Нужно было менять систему.

— И как удалось все это сделать?

— Начались различные тренинги. Сейчас я могу сказать, что мне работается намного легче, чем когда было 13 клубов.

— А сколько сейчас?

— 22.

— Удивительная вещь: бизнес и спорт. Как удалось уделять достаточное внимание развитию «Рельефа» и при этом одновременно продолжать тренировки?

— В интернете есть такая шутка, которой я всем отвечаю: «Как вы все успеваете? У меня есть один секрет: я не успеваю». Были случаи перед подготовкой к чемпионату мира, когда я пропускал самые тяжелые и важные тренировки, потому что мне надо было ехать с документами в администрацию, решать серьезные проблемы. Именно тогда я и проиграл своему воспитаннику на чемпионате мира. Но я гордился этим, потому что ученик превзошел своего учителя. Тем не менее я понимал, почему проигрываю, и таких поражений было несколько, когда подготовка срывалась. В тот момент по-другому поступить было нельзя, могли пострадать сотрудники «Рельефа», его тренеры. Я не мог подставить их своими личными амбициями.

— Тяжело ли найти действительно крутых тренеров в Барнауле?

— Сейчас уже проще, чем было раньше. У нас конкурс примерно 70 человек на место. Много людей, которые хотят работать именно в «Рельефе», хотя клубов спортивных в Барнауле довольно много. «Магис», например, постоянно пытается переманить наших тренеров. К нам же приходят их инструкторы, которые сразу отмечают другой подход в работе. Мы берем к себе в основном людей, которые не имеют опыта тренерской работы. Нам проще обучить новых людей своим методикам, чем переучивать старых. Они привыкли в основном зарабатывать деньги. У нас есть такая часть в зарплате – «искренность», когда тренер получает деньги за то, что действительно хочет помочь человеку добиться результатов. Еще запрещено тренерам продавать индивидуальные тренировки. Если человек захочет — он ему и так поможет, но навязывать какие-то услуги строго запрещено.

— Как удается конкурировать с большими фитнес-центрами?

— Я всегда считал, что у нас нет конкурентов. Не потому, что мы недооцениваем кого-то, а просто отличаемся другим подходом. «Рельеф» — социально ориентированное предприятие. Если будет стоять вопрос: заработать большее количество денег или открыть еще один клуб, мы выберем второе. У нас спортивные амбиции. Основной доход фитнес-клубов – и это не секрет — персональные тренировки. В «Рельефе» же деньги с персональных тренировок идут непосредственно тренеру, а клуб с этого практически ничего не зарабатывает. У нас очень много занимающихся, приходящих из крупных фитнес-центров. Зачастую это директора, бизнесмены и обеспеченные люди, которые говорят, что им надоели люди, пытающиеся тебе постоянно что-то продать. Также и от нас люди уходят в дорогие фитнес-центры из-за большого количества народа.

— У вас довольно низкие цены. Будем откровенны, самые низкие в Барнауле, поэтому у вас большой поток людей. Не видишь ли ты в этом проблему? На тренажерах возникают очереди, многие же взрослые люди готовы заплатить условному «Магису» в два раза больше, зато они будут уверены, что придут в зал и не будут дожидаться своей очереди.

— Нам было бы гораздо проще поднять цену в два раза. Людей бы стало тогда в два раза меньше, оборудование не изнашивалось так быстро, у сотрудников было бы меньше работы. В финансовом плане мы ничего не потеряли бы, а даже наоборот. Но мы этого не делаем, а даем людям возможность заниматься спортом за небольшие деньги. Я сам приезжаю тренироваться в час пик. Очередь на тренажерах может возникнуть, только если недорабатывает тренер. Два или три человека могут спокойно тренироваться на одном тренажере по очереди. Если образовалась очередь, это недоработка тренера, что он эту систему не выстроил, что постоянно пытаемся выявлять и исправлять.

— А кто ваш основной клиент?

— Мы открыты для всех. Если брать статистику, то я не могу сказать, что у нас молодежи занимается значительно больше. Самые преданные посетители, как ни странно, взрослые женщины. Они пришли к тренеру, он им помог добиться результата. У них меняется фигура, и, возможно, даже семейная жизнь становится лучше. Они не могут позволить себе тратить десятки тысяч рублей на персональных тренеров, поэтому и ценят наше отношение.

— В ближайшее время вы планируете открыть зал в Бийске. Почему решили выйти именно туда и последняя ли это точка на карте Алтайского края, где появятся ваши залы?

— В Барнауле уже много залов. Есть, конечно, планы открыться в поселке Южном, но по ряду причин мы пока не можем этого сделать. Надо как-то расширяться, вот и решили пойти в Бийск. Этот город, во-первых, второй по численности в Алтайском крае, во-вторых, недалеко от Барнаула, в третьих, у меня родственники долго в Бийске жили, и поэтому я хорошо знаю этот город. Сейчас мы работаем над франшизой, недавно зарегистрировали товарный знак и теперь будем активно работать над нашим появлением в других городах.

— Планируете получить большую прибыль от франшизы?

— Объективно, прибыль с «франшизных» клубов небольшая по сравнению с обычными клубами. Но и работы там в разы меньше. Там есть свой управляющий, а наша задача только контролировать это все. Поэтому, я думаю, оно того стоит.

— Каждый ли человек, который приходит в фитнес-клуб, может привести свою фигуру в идеальное состояние?

— Я думаю, что каждый. Иногда полные люди говорят, что у них заболевание и поэтому они не могут похудеть. У нас проводил инструктаж тренер из Москвы, и он спросил: в лагерях нацистов были полные люди? Нет. Значит, если у человека дефицит калорий, при любом заболевании он будет худеть. При этом сложно сохранить свое здоровье, но это возможно. Я уверен, что при абсолютно любом заболевании можно поддерживать свою фигуру в хорошей форме.

— А как поступить человеку, который хочет, но стесняется пойти в зал, как решиться на это?

— Это очень серьезная и часто встречающаяся проблема. Лучше всего пойти с другом или подругой. И прийти в то время, когда в зале не так много народу и тренер сможет практически индивидуально с ними позаниматься. И после того, как человек с тренером позанимается, он уже сам поймет, что его лучший друг в этом деле — тренер, который ему поможет, подскажет и т.д.

Но тут возникает другая проблема – люди, которые немного позанимались, начинают заставлять себя ходить в зал, ленятся, устают и думают, что тренажерный зал — это не для них. Но это не так, это стандартная ситуация, не все получают удовольствие от самого процесса. Даже профессиональные спортсмены иногда заставляют себя ходить на тренировки, и это нормально. И тут важно не сдаться и добиться первых результатов. Ведь тогда твоим стимулом будет результат, а не сама тренировка. А он гораздо сильнее лени и сомнений.

— В последнее время в России спорт стал популярным. С чем связываешь эту тенденцию?

— Эту тенденцию можно было просчитать. Еще пять лет назад было понятно, что спорт станет популярным. Этот «спортивный бум» начался в других странах и постепенно дошел до нас. Раньше, в 90-е годы, был экономический кризис, людям нечего было есть, и, конечно, они не думали о том, чтобы еще и ходить в зал. А сейчас люди стали жить лучше, и у них появилось больше возможностей. А еще я считаю, что у нас в Барнауле мода на фитнес больше развита, чем в других городах. И это я связываю в том числе и с появлением наших клубов, потому что у нас по статистике за все время существования «Рельефа» в клубе занималась половина всех жителей города Барнаула.

— Расскажи о спортивном оборудовании. Насколько оно современное, удобное?

— Это больной вопрос для меня, потому что другие фитнес-центры помешаны на «модных тренажерах». Например, у них один тренажер стоит миллион рублей. У нас есть аналогичный, но стоит он 100 000 рублей. Чем он хуже, до сих пор мы понять не можем. Для серьезных спортсменов эти «модные» тренажеры просто не подходят, потому что на многих из них нельзя поставить большой вес. И если вы спросите, кто из профессионалов занимается на таких тренажерах, то я вам скажу – никто. Они предназначены для изолированных групп мышц, чтобы люди не травмировались и могли заниматься без достаточных знаний, но и результатов больших от этого ждать не стоит. Но, к сожалению, мы тоже вынуждены быть в тренде и в некоторые залы покупаем такие «модные» тренажеры.

— Самый крутой фильм о спорте, который ты смотрел?

— «Тайсон». Любимый фильм, там много хороших фраз, которые я часто использую в жизни.

— Как поддерживаешь такую форму? Как питаешься? Во многом себя ограничиваешь?

— Питание — это моя проблема. Из-за того, что помимо тренировок у меня много работы, не всегда получается питаться правильно. Но главное, на что я обращаю внимание, – чтобы у меня в течение дня в пище было достаточно белка. И также слежу, чтобы вес был в одной поре – не менялся.

— Как относишься к шуткам про «качков»?

— Объективно, большинство этих шуток не относятся к реальности, и шутят над тем, чего нет. Единственное, что когда «качки» готовятся к соревнованиям, они сидят на жесткой безуглеводной диете, а это важный элемент для питания мозга. Бывает, объясняешь им что-то по три раза, а они не понимают – скорее это связано с диетой, чем с «качками». А вообще к шуткам я спокойно отношусь.

— Ты требовательный тренер? Жесткий?

-Я и в работе, и в жизни очень требовательный человек. Могу ругаться, наказывать. Но в итоге всегда пойду навстречу. Но если я тренирую спортсмена и он меня не слушается, то он у меня больше не тренируется.

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