Для алтайских осужденных организуют трансляцию матчей ЧМ по футболу-2018

mavit
Автор: mavit Июнь 8, 2018 05:45

Для алтайских осужденных организуют трансляцию матчей ЧМ по футболу-2018

В учреждениях УФСИН организуют теле- и радиотрансляции

Для алтайских осужденных организуют трансляцию матчей ЧМ по футболу-2018

Матчи с чемпионата мира по футболу-2018 будут транслировать в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю.

Телевизионную трансляцию организуют в общежитиях, а те, кто находится в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, смогут узнать о результатах матчей по радио. Матчи, которые пройдут в ночное время, будут записывать и показывать осужденным в днем.

Помимо трансляции в колониях будут проводить лекции об истории отечественного футбола, викторины, а также спортивные соревнования по мини-футболу.

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mavit
Автор: mavit Июнь 8, 2018 05:45
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  • Саша

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