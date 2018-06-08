Для алтайских осужденных организуют трансляцию матчей ЧМ по футболу-2018

В учреждениях УФСИН организуют теле- и радиотрансляции

Матчи с чемпионата мира по футболу-2018 будут транслировать в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю.

Телевизионную трансляцию организуют в общежитиях, а те, кто находится в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, смогут узнать о результатах матчей по радио. Матчи, которые пройдут в ночное время, будут записывать и показывать осужденным в днем.

Помимо трансляции в колониях будут проводить лекции об истории отечественного футбола, викторины, а также спортивные соревнования по мини-футболу.