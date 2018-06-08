Для алтайских осужденных организуют трансляцию матчей ЧМ по футболу-2018

В учреждениях УФСИН организуют теле- и радиотрансляции
Матчи с чемпионата мира по футболу-2018 будут транслировать в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю.
Телевизионную трансляцию организуют в общежитиях, а те, кто находится в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, смогут узнать о результатах матчей по радио. Матчи, которые пройдут в ночное время, будут записывать и показывать осужденным в днем.
Помимо трансляции в колониях будут проводить лекции об истории отечественного футбола, викторины, а также спортивные соревнования по мини-футболу.
Читайте также
- Эксперт: имидж российского футбола упал ниже плинтуса 0 12.Авг
- Российская фигуристка Радионова не теряет надежды попасть в сборную РФ 0 14.Фев
- Где драйв, грязь и кураж? Гонки по бездорожью прошли в Барнауле 0 25.Май
- Ставки на спорт онлайн в официальных букмекерских конторах 0 04.Фев
- Казино Вулкан Вегас: множество тематически разных автоматов 0 10.Апр
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Саша
Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дентЧитать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?Читать статью
-
Дмитрий Волох
Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?Читать статью
-
Ульяна
Как часто можно делать данную процедуру?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий