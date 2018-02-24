Для чего предназначен противовес для футбольных ворот?

mavit
Автор: mavit Февраль 24, 2018 04:09

Для чего предназначен противовес для футбольных ворот?

Противовесы для футбольных ворот выпускаются различных габаритных размеров в зависимости от вида футбола. Предназначены они для свободностоящих футбольных ворот. В его состав входят две стальные трубы, соединённые между собой.

Выпускают их окрашенными, при помощи порошкового напыления разными цветами. Зачастую они бывают:

•Длиной в 1650мм;

•Трубы с диаметром 89мм;

•Весом в 50кг.

Для достаточно больших ворот рекомендуется использовать на одну створку ворот два противовеса. Сегодня можно приобрести двойной противовес, предназначенный для очень больших футбольных ворот. Для удобства его транспортировки он снабжён колесом и ручкой. Его вес с заполнением достигает 130кг. На одни очень большие ворота требуется два таких противовеса. Кроме этого оборудования для футбола выпускают противовесы, предназначенные для мини-футбольных ворот весом в 100кг, оснащённые ручками. Такой вид противовеса производят из профилей, выполненных из металла и сваренных между собой, а внутрь засыпан песок. По бокам приварены стальные круглые ручки для удобства перемещения. Противовес оснащён крюками, предназначенными для сцепления с задней нижней дугой мини ворот для футбола. Это не позволяет воротам опрокидываться при игре. Данный вид противовеса выпускается различных цветов, окрашенных методом напыления с использованием порошка. Противовесы служат для того, чтобы при игре в футбол, ворота стояли устойчиво. Кроме этого их используют для сохранения дорогостоящего покрытия футбольных ворот, так как по технике безопасности ворота необходимо крепить к покрытию, чтобы они не опрокинулись. Его габаритные размеры следующие:

•длина — 1000мм;

•ширина — 240мм;

•диаметр – 160мм.

Зачастую бывает, что одна площадка используется для нескольких видов спорта и ворота после игры в футбол, необходимо часто убирать, а противовесы позволяют футбольные ворота установить в любом месте достаточно быстро, также как и демонтировать, если возникнет такая необходимость. Противовесы можно устанавливать, как на улице, так и в спортивном зале. Благодаря порошковой покраске они обладают устойчивостью к:

•дождю;

•солнцу;

•морозу.

Противовесы, окрашенные яркой краской, великолепно смотрятся в любом месте, как на улице, так и в зале.

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mavit
Автор: mavit Февраль 24, 2018 04:09
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